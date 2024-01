V torek, 16. januarja, je več medijev poročalo, da je Lojze Dolinar iz stranke Team Kärnten odstopil z mesta celovškega podžupana zaradi dodelitve občinskega stanovanja njegovemu sinu. Odločitev o dodelitvi stanovanja je sprejel referat za stanovanja, ki ga vodi prav Dolinar. Postopek dodelitve mestnih stanovanj, v katerega se vpletajo mestni svetniki, s čimer prihaja do zapostavljanja ljudi, ki res po­trebujejo stanovanje, je v zadnjem poročilu ostro kritiziralo deželno računsko sodišče. V odzivu na poročilo je Dolinar za Kleine Zeitung izjavil, da so se tovrstne prakse poslovile v zgodovino z njegovim nastopom funkcije stanovanjskega referenta v začetku leta 2021. 16. januarja je Dolinar v javnost poslal izjavo, v kateri trdi, da je odločitev o dodelitvi mestnega stanovanja sinu sprejel njegov medtem že nekdanji sodelavec. Samokritično dodaja, da bi se moral vzdržati glasovanja v mestnem senatu, ko se je odločalo o dodelitvi stanovanja sinu.

Lojzeta Dolinarja smo pred zaključkom redakcije 3. številke Novic prosili za komentar, v katerem poudarja, da je že 22. decembra županu Christianu Scheiderju ponudil svoj odstop. »To ima župan na mizi, skupaj se bova zmenila, kdaj naj grem, zaenkrat pa me je prosil, naj še ostanem.« Dodaja, da do nadaljnjega ostaja podžupan, »dokler ne bosta župan in klub stranke rekla, »Dolinar, tvoj odstop je sprejet in pojdi«. Trenutno razmišlja o izstopu iz stranke Team Kärnten, »ker je predsednik govoril o tem, da to, kar se je zgodilo, ne ustreza vrednotam stranke«, Dolinar pa še ni sprejel končne odločitve ali ostati ali oditi. »Imam čisto vest, stvari, ki so se dogajale na oddelku Klagenfurt Wohnen, sem razkril in predal delovni skupini, ki je to pregle­­dala, razmišljam pa tudi o tem, da bi zadevo predal državnemu tožilstvu.«