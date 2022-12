Ženska iniciativa Regionalne liste Bistrica, ki jo vodijo Doris Schwarz, Kati Kert, Pepca Wakounig, Betina Smrtnik in Annemarie Bradach vsako leto pred božičem izvede dobrodelno akcijo. Pod geslom »Angelska pošta« redno skušajo pomagati družinam v težkih življenjskih situacijah ali pa podprejo dobrodelne pobude raznih drugih nosilcev. Letos so se odločili, da podprejo neko družino, ki je ob hudih ujmah in nezgodah izgubila domala vse. Zbirali pa so v sklopu akcije »30 božičnih dreves za 30 družin«, ki jo organizira podžupan Vladimir Smrtnik. Tudi letos so uspeli zbrati kar lepo vsoto 800 €, ki bo gotovo razveselila družino v stiski in to v predbožičnem času, ko naj se še posebej spomnimo tistih, ki jim ne gre tako zelo dobro.