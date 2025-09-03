Dobrla vas: Table so postavljene

Na vprašanje, ali bo še kak kraj v Dobrli vasi dobil dvojezično tablo ali so pri TeamKramer zadovoljni s kompromisom, saj so v predlogu zahtevali še dvojezične table za Šmarkež, Metlovo in Pribljo vas, Kramer odgovarja:

»Za zdaj nam to ustreza. Iz večletne razprave smo spoznali, da vsi še niso pripravljeni na ta korak. So pa tudi glasovi iz drugih strank, ki se sprašujejo, zakaj smo sprejeli le ta kompromis in zakaj nismo takoj postavili vseh tabel. Jaz sem odgovorila, da lahko vsaka stranka vloži prošnjo za dodatne dvojezične table. Mi se zdaj v prvi vrsti veselimo tega, kar smo dosegli, in se ne želimo razburjati zaradi tistega, česar še nimamo.«