Dobrla vas: Table so postavljene

V predlogu so zahtevali postavitev dvojezičnih krajevnih tabel v krajih Kokje, Belovče, Šmarkež, Pudab, Homec, Podgora, Metlova in Priblja vas. Dogovorili so se za kompromis, predlog je bil sprejet z dvotretjinsko večino in v krajih Kokje, Belovče, Homec, Podgora in Pudab medtem že približno dva tedna stojijo dvojezične table. Vodja frakcije TeamKramer Nadja Kramer v zadevi poudari pozitivno vlogo, ki jo je igral župan Stefitz (SPÖ), pa tudi občinski predstojnik Wintschnig (ÖVP). »Verjetno novembra bomo postavitev tabel praznovali. Vabljen bo vsak, ki se veseli z nami,« pravi Kramer.
Kramer priznava, da vsi občani postavitve dvojezičnih tabel ne vidijo kot nekaj pozitivnega. »Tudi zaradi tega smo jih postavili brez posebne uradne slovesnosti. To spoštujemo,« je dejala.
S postavitvijo petih dodatnih dvojezičnih krajevnih tabel ima zdaj 12 od 24 krajev v občini tudi dvojezično oznako. To so: Bukovje, Dobrla vas, Kazaze, Lovanke, Goselna vas, Dvor, Homec, Kokje, Belovče, Mokrije, Pudab in Podgora.
Na vprašanje, ali bo še kak kraj v Dobrli vasi dobil dvojezično tablo ali so pri TeamKramer zadovoljni s kompromisom, saj so v predlogu zahtevali še dvojezične table za Šmarkež, Metlovo in Pribljo vas, Kramer odgovarja:
»Za zdaj nam to ustreza. Iz večletne razprave smo spoznali, da vsi še niso pripravljeni na ta korak. So pa tudi glasovi iz drugih strank, ki se sprašujejo, zakaj smo sprejeli le ta kompromis in zakaj nismo takoj postavili vseh tabel. Jaz sem odgovorila, da lahko vsaka stranka vloži prošnjo za dodatne dvojezične table. Mi se zdaj v prvi vrsti veselimo tega, kar smo dosegli, in se ne želimo razburjati zaradi tistega, česar še nimamo.«
Župan Wolfgang Stefitz: »Delamo za skupno dobro vseh ljudi in mislim, da je prav, da smo dosegli ta kompromis.«
