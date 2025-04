Dobrla vas bo dobila pet novih dvojezičnih tabel

Nove dvojezične krajevne table bodo postavili v krajih Kokje, Belovče, Homec, Podgora in Pudab. Vasi Metlova, Priblja vas in Šmarkež za zdaj še ne bodo dobile dvojezičnih tabel. »To je kompromis, s katerim lahko živimo,« je povedala mandatarka TeamKramer Gitti Neuwersch, ki je na seji predstavila tudi vpogled v zgodovino dvojezičnih tabel v Dobrli vasi in širše na Koroškem. Kdaj bodo table dejansko postavili, trenutno še ni znano. »Zaenkrat smo zadovoljni in hvaležni, da nam je uspelo doseči rešitev s kompromisom in v sodelovanju s SPÖ ter ÖVP,« je dodala Neuwersch.