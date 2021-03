Zeleni v Škocjanu so dosegli 136 glasov in 1 mandat.

Socialdemokratski kandidat Thomas Krainz ja dosegel 60,72 odstoka glasov, frakcija SPÖ St. Kanzian pa 1535 glasov in 13 mandatov. Kandidat dobrolske Ljudske stranke Bernhard Mori je na volitvah za župana dobil 641 glasov, svoja frakcija ÖVP pa 684 glasov in 6 mandatov.