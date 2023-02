Zastopstvo dijakov in dijakinj ZG/ZRG za Slovence je v sredo, 8. februarja, za okroglo mizo na Slovenski gimnaziji, povabilo predstavnike političnih strank, ki nastopajo na deželnozborskih volitvah. Prireditev je organiziral Christian Eneas Sienčnik z dijaškim organizacijskim timom in prijatelji.

Iz vrst dijakinj in dijakov je prišlo vprašanje, kako naj gradimo prihodnost, če preteklost še ni presežena in kako dolgo bomo še morali prenašati diskriminacijo na podlagi slovenskega jezika. Kot primer so navedli sliko iz deželne hiše s scenami iz časa nacizma ter aktualno spletno objavo mladih svobodnjakov (Freiheitliche Jugend Kärnten), ki se izrekajo proti »sloveniziranju« Koroške.

Gert Wakonig, predstavnik stranke VISION Österreich, je povedal, da je na Koroškem še veliko simbolov, kjer preteklost še ni odpravljena in da je v takih primerih treba postati aktiven. Kar pa se tiče spletne objave mladih svobodnjakov oz. diskriminacije, jo je označil kot »nesprejemljivo«. Treba je upoštevati člen 7, zato zavrača kakršnokoli diskusijo.

Olga Voglauer (ZELENI) je povedala, da se tudi sama sprašuje »Kako dolgo še?« Pravi, da je naloga političark in politikov, da se jasno izrazijo proti akcijam diskriminacije, da jo naznanijo in vložijo tožbo, če je možno. Misli, da je njena naloga v vlogi državne poslanke ta, da se postavi pred skupine, ki so zatirane. Pri Zelenih je govornica proti desnemu ekstremizmu, zato se ji zdi izredno pomembno, da so ukinili shod ustašev v Pliberku. Pomembno se ji je zdelo tudi to, da gospod Tauschitz ne bo vodja »tajne« službe na Koroškem.

Zanimanje za okroglo mizo je bilo veliko

Za Janosa Juvana (NEOS) je nepredstavljivo, da je na Koroškem še vedno prisotna desničarska gonja, ki škoduje deželi in državi. Takšen primer je tudi več kot 40 imen cest/ulic, poimenovanih po osebah, ki so bile aktivne v času nacionalnega socializma. Vprašati se moramo, kako ravnati s takšnimi stvarmi, saj so del naše preteklosti. Prepričan je, da jih ni dobro zakrivati ali odstranjevati, temveč jasno pokazati naš odnos do zgodovine, da jo bomo razumeli in da se ne bo več ponovila.

Deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ) se zaveda, da je za manjšino po mnenju nekaterih naredil premalo, po mnenju drugih pa preveč. Sam verjame, da je treba ljudi povezovati in vključevati. Namesto hitrih odločitev so včasih boljši manjši koraki z velikim učinkom. Njegov cilj je stabilizirati pozitivno vzdušje v deželi in ga korak za korakom še naprej razvijati.

Tudi Gerhard Köfer (TEAM KÄRNTEN) se zaveda, da je na Koroškem še veliko ostankov iz časa nacionalnega socializma. Pravi, da so mladi svobodnjaki objavili sporočila, ki so jim jih na pot dali tisti »stari«, ki si sami ne upajo glasno povedati svojega mnenja. »Prosim, pazite. Ta razvoj je za Koroško lahko nevaren.«

Raimund Grilc (ÖVP), ki prihaja iz občine Pliberk, pa pravi, da način, kako se na političnem parketu diskutira, odloča o tem, ali v deželi vlada pozitivno vzdušje ali ne. Dodal je še, da odsotnost svobodnjakov pri okrogli mizi v Slovenski gimnaziji pove zelo veliko … Mlade opozarja, naj bodo pozorni na vlogo medijev pri vprašanjih, ki kažejo desničarske tendence širom Evrope. Poudaril je pomen dialoga in da jezik ne sme biti simbol politične usmerjenosti.