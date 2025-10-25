Dialogforum s težiščem na šolstvu

»Kot minister za izobraževanje vidim ohranjanje in spodbujanje jezikov narodnih skupnosti kot ključno odgovornost. Za ta namen vsako leto namenjamo okoli 16,8 milijona evrov – kljub napetim proračunom nisem želel zmanjšati sredstev za narodnostne skupine v izobraževanju,« je poudaril minister Christoph Wiederkehr. Napovedal je tudi ustanovitev strokovnega sveta (Fachbeirat), ki bo spremljal izvajanje ukrepov in skrbel za stalno izboljševanje pogojev za poučevanje v dvojezičnih šolah. Med drugim bo v sodelovanju z Alpsko-jadransko univerzo v Celovcu razvit nov kurikulum za poučevanje v dvojezičnih šolah, ki bo od leta 2026 sistematično vključen v programe izobraževanja učiteljev. Deželni svetnik Daniel Fellner je poudaril, da Koroška letno namenja okoli osem milijonov evrov za podporo dvojezičnim vrtcem, šolam in dnevnim centrom, pri čemer trenutno deluje 46 lokacij, 76 skupin in 1.578 mest za otroke v dvojezičnih programih.