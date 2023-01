Na uraden začetek volilnega boja so minuli vikend ob Zelenih vabili tudi koroški socialdemokrati SPÖ, ljudska stranka ÖVP in Team Kärnten. Beljaški Congress Center je bil v soboto 21. januarja, prizorišče prireditve SPÖ.

Deželnega glavarja in glavnega kandidata koroških socialdemokratov Petra Kaiserja je z obiskom podprla predsednica avstrijskih socialdemokratov Pamela Rendi-Wagner. Kaiser je povedal, da je doslej uspešno opravil 23 maratonov, 5 ironmanov in dvoje volitev za deželni zbor in da se veseli, da lahko spet nastopi. Volilni program so razdelili na sedem poglavij: najboljša izobrazba, dobra služba in gospodarstvo, finančno zmogljivo življenje, kar najboljša zdravstvena oskrba, solidarna družba, poštena klimatska politika in moderna socialna država. Podrobnosti volilnega programa bo stranka predstavila v naslednjih tednih.

Koroška ljudska stranka ÖVP je vabila v nedeljo, 22. januarja, na začetek volilnega boja samo za vabljene goste v celovško kinodvorano Wulfenia. Glavni kandidat ljudske stranke Martin Gruber je pozdravil navzoče funkcionarje in prijatelje stranke. Večje zborovanje z avstrijskim kanclerjem Nehammerjem naj bi sledilo.

Začetek volilnega boja Team Kärnten 20. januarja je privabil dobrih 400 privržencev stranke v Casineum v Vrbi. Glavni kandidat stranke Gerhard Köfer hoče postati deželni glavar, njegovo gibanje pa naj bi bilo najbolj socialno, pogumno in simpatično.