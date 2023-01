5,67 % in tri mandate v koroškem deželnem zboru je stranka »Team Kärnten« (TK) dosegla pri zadnjih deželnozborskih volitvah na Koroškem, ki so bile marca 2018. Tedaj je stranka pod vodstvom Gerharda Köferja le za las presegla 5 % prag za vstop v deželni zbor.

Po besedah Köferja hočejo pri tokratnih deželnozborskih volitvah »pridobiti in postati jasno močnejši«, Köfer želi postati deželni glavar Koroške in napoveduje dvoboj z zdajšnjim deželnim glavarjem Kaiserjem. Glavne kandidate stranke TK za deželnozborske volitve so 17. januarja prestavili javnosti na tiskovni konferenci v celovškem hotelu Sandwirth. Za Köferjem na deželni listi kandidirata Gerhard Klocker in Marina Koschat-Koreimann, na četrtem mestu kandidira Franc Jožef Smrtnik. »Ker ima Enotna lista na deželni ravni zelo malo možnosti priti v deželni zbor, sem se povezal z Gerhardom Köferjem, Lojzetom Dolinarjem in drugimi. Sam sem presenečen, da sem tako spredaj na tej listi in da je šansa velika, da pridem v deželni zbor,« je Smrtnik povedal za Novice. Kljub kandidaturi za TK bo ostal »zvest Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov in Enotni listi«. Smrtnik bo ostal aktiven v kmetijski zbornici in v občinski politiki, torej ostal bo podžupan v Železni Kapli in frakcijski vodja Kapelške liste ter zbornični svetnik SJK v kmetijski zbornici. Za Smrtnika so te funkcije »vsekakor združljive«.

Na prezentaciji kandidatov se je Smrtnik predstavil kot politik, pevec, kmet in lovec. »Živim v najjužnejšem kraju Avstrije, v Kortah. Zavzel se bom predvsem za krepitev podeželja in za male občine.« Pomembna tema za Smrtnika je tudi volk: »Če moji predniki v Kortah ne bi iztrebili volka, naše domačije danes ne bi bilo več.« Gerharda Köferja posebno veseli, da imajo na listi tudi kandidata z dvojezičnega območja Franca Jožefa Smrtnika. »Očividno smo edina stranka, ki ima dvojezičnega kandidata tako spredaj na listi. Druge stranke se hvalijo, da želijo nekaj storiti za slovensko narodno skupnost, kandidata iz vrst narodne skupnosti na vidnih mestih pa nimajo. Zato vidim Smrtnikovo kandidaturo na četrtem mestu tudi kot signal v smer narodne skupnosti,« je Köfer povedal v pogovoru z Novicami.

Na prezentaciji kandidatov TK smo srečali tudi celovškega podžupana Lojzeta Dolinarja, ki meni, da »je kandidatura Franca Jožefa Smrtnika obogatitev za gibanje TK in za narodno skupnost, ker bo Smrtnik, če bo izvoljen v deželni zbor, zastopal interese narodne skupnosti, kar je zagotovo pridobitev«. Zadnje ankete pripisujejo stranki Team Kärnten na Koroškem med 7 in 10 % glasov.