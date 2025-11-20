Deželni muzej: Napad na spominski kamen

V Koroškem muzeju je bila sočasno na ogled razstava »Partizanke Art. Umetnost ženskega odpora v Jugoslaviji in na Koroškem.« Nad prekrito umetnino so zaenkrat neznani storilci postavili transparent z napisom »Die Kunst der Partisanen ist Mord.« Delo pred Koroškim muzejem v Celovcu je reprodukcija spomenika odvedenim, ki stoji na Stolničnem trgu. Z umetniškim posegom v spomin je z izrezom besed VON PARTISANEN nastala provokativna praznina, ki opozarja na poenostavljeno prikazovanje zgodovine na izvirnem kamnu in spreminja konkretno obtožbo določene skupine v splošno spominjanje. Spomnimo, da je prav umetnina dua zweitopf najbolj motila predstavnike nemško nacionalnih domovinskih združenj, ki so umetnino označile za »kamen spotike«. Kazenski delikt razpihovanja sovraštva (Verhetzung) z elementi vandalizma zdaj preiskuje koroška policija. Za ta delikt najniža zagrožena denarna kazen znaša med 4000 in 5000 evri, najvišja pa med 6 meseci in 5 leti zapora, o višini kazni odloča sodišče. V Koroškem muzeju so prepričani, da umetnina, a tudi razstava Poglejmo pozivata k prevpraševanju dosedanjega enodimenzionalnega in enostranskega spominjanja na politično nasilje.
»Sem sodi tudi priznanje odpora proti terorističnemu režimu nacionalsocializma, ki so ga na Koroškem/Kärnten predvsem izvajali slovenski partizanke in partizani ter tako pomembno prispevali k osvoboditvi izpod nacionalsocialističnega režima in s tem tudi k uveljavitvi Druge republike. Umetniško delo „Von Partisanen/Od partizanov“ razkraja dolgo zakoreninjeno pavšalno očrnitev in demonizacijo protinacističnega odpora na Koroškem/Kärnten ter se zavzema za splošno spominjanje na žrtve vojne in nasilja. Koroški muzej obžaluje ta brezumen in zgodovinsko slep zdrs in odločno zavrača skrajno desničarski značaj tega dejanja.« Deželni glavar Peter Kaiser je obsodil transparent z besedami, da »nepotrebne in nesprejemljive provokacije očitno želijo zmotiti mirno sobivanje na Koroškem«. Olga Voglauer, državnozborska poslanka Zelenih pa v prekritju umetnine in tramnsparentu vidi »desni vandalizem« in kritizira »zaskrbljujoč porast aktivnosti desne scene na Koroškem«. Odgovornost za ukrepanje vidi poslanka pri koroški Deželni vladi. Memorial Kärnten/Koroška, Zveza slovenskih pregnank in pregnancev ter Zveze koroških partizank in partizanov opozarjajo, da napad na umetniško delo ni zgolj vandalizem, temveč politično motiviran izraz nestrpnosti in zavračanja dialoga. Pozivajo pristojne organe, naj storilce izsledijo, privedejo pred sodišče in zagotovijo zaščito spominskih mest.
Iz rubrike Politika preberite tudi