Deželni muzej: Napad na spominski kamen

V Koroškem muzeju je bila sočasno na ogled razstava »Partizanke Art. Umetnost ženskega odpora v Jugoslaviji in na Koroškem.« Nad prekrito umetnino so zaenkrat neznani storilci postavili transparent z napisom »Die Kunst der Partisanen ist Mord.« Delo pred Koroškim muzejem v Celovcu je reprodukcija spomenika odvedenim, ki stoji na Stolničnem trgu. Z umetniškim posegom v spomin je z izrezom besed VON PARTISANEN nastala provokativna praznina, ki opozarja na poenostavljeno prikazovanje zgodovine na izvirnem kamnu in spreminja konkretno obtožbo določene skupine v splošno spominjanje. Spomnimo, da je prav umetnina dua zweitopf najbolj motila predstavnike nemško nacionalnih domovinskih združenj, ki so umetnino označile za »kamen spotike«. Kazenski delikt razpihovanja sovraštva (Verhetzung) z elementi vandalizma zdaj preiskuje koroška policija. Za ta delikt najniža zagrožena denarna kazen znaša med 4000 in 5000 evri, najvišja pa med 6 meseci in 5 leti zapora, o višini kazni odloča sodišče. V Koroškem muzeju so prepričani, da umetnina, a tudi razstava Poglejmo pozivata k prevpraševanju dosedanjega enodimenzionalnega in enostranskega spominjanja na politično nasilje.