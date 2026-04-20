Deželni glavar Daniel Fellner: »Poskuse razdvajanja je treba ustaviti že na začetku«

Celovec Klagenfurt Sebastjan Trampusch Deželni zbor je izvolil 7. aprila Daniela Fellnerja za novega deželnega glavarja Koroške. V pogovoru z Novicami je povedal, da je Bernard Sadovnik njegova desna in leva roka v manjšinskih vprašanjih, da je njegova babica po možganski kapi naenkrat govorila slovensko in da si bo vzel čas, da se bo učil slovensko.

Daniel Fellner (49) v pisarni deželnega glavarja v Celovcu.

Vaša babica je po možganski kapi govorila slovensko?

Daniel Fellner: Moja babica prihaja iz Tinj. Po možganski kapi smo mislili, da govori nesmiselne stvari. Bolniška sestra nam je rekla, da je to slovenščina. V družini nismo vedeli, da sploh zna slovensko. To je očitno vse svoje življenje skrivala, in to je tudi ugotovitev, ki bi nas morala prizadeti.

Je bilo to prvič, da ste se zavedli, da igra slovenski jezik v vaši družinski zgodovini neko vlogo?

Res je, bilo je prvič. Ker mama ni vedela imena pradeda, sem začel raziskovati svoj rodovnik, kar se je razvilo v moj hobi. Imam korenine tudi na Suhi in v Tinjah. Moj praded je bil v letih 1915 ali 1916 župan Libelič.

Ste našli še več družinskih povezav s slovenskim jezikom in kulturo?

Če bi se Korošice in Korošci bolj poglobljeno ukvarjali s svojimi rodovniki, bi odkrili veliko za­kladov.

Prve tri slovenske besede, ki se jih spomnite?

»Skupno«, »Koroška«, »hvala lepa«. Ne znam slovensko, a vedno poskusim povedati nekaj besed kot znak spoštovanja. To bom storil tudi v bodoče. Slišal sem, da dobro izgovarjam slovenske besede. Morda je to v mojih genih.

Ali se nameravate tudi učiti slovenščino?

Da, to si vsekakor želim in si bom za to zagotovo vzel čas.

Katere konkretne ukrepe bi želeli za slovensko narodno skupnost v svojem mandatu uresničiti oziroma izboljšati do deželnozborskih volitev 2028?

Zelo si želim, da ohranimo to, kar je po mojem občutku v zadnjih desetih letih nastalo kot pozitivna energija na tem področju. Skrbi me, da koroški Slovenci ne bi znova postali politična tema. To je bil morda tudi namig iz naloge, ki sem jo dobil od predsednika Van der Bellna ob zaprisegi. Rekel je, da naj poskrbimo, da bo povezanost na Koroškem večja, ne manjša. Poskuse razdvajanja je treba ustaviti že na začetku. V dialoškem forumu v zelo dobrem okviru razpravljamo o izzivih in iščemo rešitve. Tako nam je ponudba izobraževanja v slovenščini na celotnem izobraževalnem področju srčna zadeva.

Ali je bil opomin drugega predsednika deželnega zbora Staudacherja proti poslancu deželnega zbora Smrtniku upravičen?

Nikakor ne. Bil je popolnoma neprimeren.

Ali je slovenščina za vas drugi deželni jezik?

Slovenščina je drugi deželni jezik.

Prvi uradni obisk v tujino je biv­šega deželnega glavarja Kaiserja leta 2013 vodil v Ljubljano. Kdaj boste vi obiskali Slovenijo?

Iskreno povedano, tega še ne vem, nimam terminov v glavi. Zame je pomembno prijateljstvo z našimi sosedi – ne le s Slovenijo, ampak tudi z Italijo.

Meje moramo preseči in razumeti, da gre za skupen prostor: Koroška, Štajerska, Slovenija in Italija skupaj. To je lahko izjemen gospodarski in življenjski prostor z odlično prihodnostjo.

Preden ste postali deželni glavar, ste bili kot deželni svetnik odgovorni za izobraževanje. Kaj ste storili za ohranitev slovenskega jezika?

Redno sem se pogovarjal z Bernardom Sadovnikom, predvsem na področju predšolske vzgoje in ohranjanja pomembnih šolskih lokacij za manjšino. Znižali smo tudi zahtevano raven znanja nemščine za slovensko govoreče vzgojitelje, da lahko delajo v dvojezičnih vrtcih. Poleg tega pripravljamo še nekatere dodatne ukrepe. O tem še ne bi želel govoriti vnaprej.

Kaiser je po izvolitvi v Deželnem zboru čestital nasledniku Fellnerju. Foto: LPD Kärnten/Bauer

Naj bi bilo za ravnatelja dvojezične ljudske šole obvezno znanje slovenščine?

Če ravnatelj predstavlja šolo navzven, pa ne zna slovensko, se mi to zdi precej paradoksno. To je tako, kot da bi ravnatelj mednarodne šole ne znal angleško.

Kaj pa voditelji občinskih vrtcev z dvojezičnimi skupinami?

Tu sem istega mnenja. Vprašanje je, ali mora vse biti zapisano v pravilnikih, ker imamo trenutno prej problem, da težko najdemo ravnateljice in ravnatelje oziroma ljudi, ki bi prevzeli vodstvene položaje.

Zastopniške organizacije narodne skupnosti ne najdejo naslednikov za vodstvo. Kaj bi jim svetovali?

Da se dajo skupaj. Skupno! Močan nastop imaš takrat, ko govoriš z enim glasom.

Katerega predstavnika narodne skupnosti kontaktirate pri vprašanjih glede narodne skupnosti?

Bernarda Sadovnika. On je v teh vprašanjih moja desna in leva roka. In tudi dober prijatelj.

Ali po volitvah leta 2028 izključujete vlado s FPÖ?

Izključevanje izvoljene stranke, ki deluje v okviru ustave, se mi politično zdi nesmiselno. Ne bom izključil nikogar, ki bo sedel v deželnem zboru. Morebitni koalicijski partner bo pa moral pristati na vsebinski in vrednotni katalog. V preteklosti smo se vedno pogovarjali z vsemi – do dogovora pa smo na koncu prišli z ÖVP.

Policijska akcija pri Peršmanu je mnoge koroške Slovence travmatizirala. Ste poznali zgodbo družin Sadovnik in Kogoj?

Zelo dobro, da. Bil sem že večkrat na Peršmanovi domačiji zaradi tesnega prijateljstva z Bernardom Sadovnikom. Pred kratkim sem bil spet tam, brez medijskega pompa, da sem se lahko s tem soočil po nedavnih dogodkih, ker se mi zdi zelo pomembno, da se pogosto ukvarjamo z zgodovino.

Ali na Koroškem premalo poznajo zgodovino Peršmanove domačije?

Če bi bile vse izobraževalne vrzeli odpravljene, do posredovanja ne bi prišlo. Ali pa gre za zlonamernost. Tega zdaj tudi ne želim trditi. Kajti vprašanje, ki zame še vedno ostaja nerešeno – kljub zelo dobremu poročilu – je: zakaj? Zakaj?

Če pravite, da zelo dobro poznate zgodovino Peršmanove domačije, ali so nacistični zločini na Koroška dobro raziskani in obdelani?

Mislim, da imamo na tem področju še veliko prostora za izboljšave.

Ob Peršmanovi domačiji stoji tudi velik partizanski spomenik. Kako gledate na odpor koroških partizanov med drugo svetovno vojno?

Če je vprašanje tako zastavljeno, potem jasno rečem: to je bil odpor proti grozljivemu nacističnemu režimu. To je treba spoštovati in ceniti. V tistem času tudi ni bilo vse zlato, kar se sveti.

To pa človek razume, če se ukvarja z zgodovino. Tudi na strani partizanov ni bilo vedno tako, da bi jih vsaka kmetija povsem prostovoljno oskrbovala, ampak so si določene stvari tudi vzeli in podobno. Tega ne smemo zanikati. To je del soočanja z zgodovino – in to v vseh smereh.

Bi podprli postavitev partizanskega spomenika v centru Celovca?

Mislim, da bi moral to temo še bolj poglobljeno preučiti, vendar se bojim, da bi ta tema lahko dodatno podžgala poskuse razdvajanja.

Peter Kaiser se ni, kolikor vem, nikoli pokazal v koroški noši. Jo nosite vi?

Imam koroško nošo in jo bom tudi nosil. V tem ne vidim nič posebej spornega in nobene simbolike. To je pač noša.

