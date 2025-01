Dežela Koroška je podelila naravovarstveno nagrado »Goldene Unke«: Nagrajen tudi naravni vrt družine Silan

Hribski urh je uvrščen na rdečem seznamu ogroženih rastlinskih in živalskih vrst kot ranljiva vrsta. Nagrada naj bi opominjala, zakaj sta varstvo narave in zaščita vrst pomembna. Letos so jo podelili že četrtič. Slovesna podelitev nagrad je bila 12. decembra v biovrtnariji Eschenhof v Šentvidu. Nagrada je tudi platforma za inovativne projekte, ki so v zadnjih petih letih uspešno prispevali k izboljšanju biodiverzitete na Koroškem. »Cilj je, da dobijo ti projekti oceno strokovne žirije in da jih predstavimo širši javnosti,« je dejala pristojna deželna svetnica Sara Schaar, ki je podelila štiri nagrade in eno častno listino. V kategoriji »podjetja in gradbeni projekti« je bil nagrajen naravni vrt družine Silan z Letine. Ker se vselej več narave uničuje zaradi gradbenih projektov, je v društvu Lebensraum Petzenland-Peca nastala zamisel za projekt naravnega vrta. Pred tremi leti sta ga uredila zakonca Helga in Hubert Silan, vrt je narasel na 2000 m2 in je prava oaza biodiverzitete ter življenjski prostor za žuželke in rastline. V okviru delavnic na vrtu se naravovarstvo in zaščita vrst združujeta s praktičnim okoljskim izobraževanjem. Nagrade so prejeli še mesti Beljak in Wolfsberg, zasebni vrt Michaele in Wolfganga Mack iz Galicije ter poklicna šola v Šentvidu. Koroška višja strokovna šola je pristojna za organizacijo nagrade. »Neizmerno ponosna« je Doris-Grit Schwarz, ki kot koordinatorka od začetka spremlja projekt »Naravni vrt Silan«.