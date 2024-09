Z ministrico Gewessler in državno poslanko Olgo Voglauer sta se veselila tudi pliberški občinski odbornik Štefan Domej in mestni svetnik Marko Trampusch (oba EL)

Avstrijska ministrica za infrastrukturo Leonore Gewessler je 12. avgusta v spremstvu državne poslanke Olge Voglauer obiskala Pliberk. Na kolodvoru je ministrica odkrila dvojezično tablo z napisom »Bleiburg Stadt/Pliberk mesto.«

»Čisto logično in potrebno je, da bomo do konca leta namestili dvojezične table na železniških postajah v krajih, ki so po zakonu dvojezični,« je v ponedeljek na železniški postaji v Pliberku dejala avstrijska ministrica za infrastrukturo Leonore Gewessler (Zeleni). Gewessler se je v spremstvu državne poslanke Olge Voglauer z vlakom pripeljala v Pliberk. Na kolodvoru je v prisotnosti deželnega glavarja Petra Kai­serja, direktorja odbora infrastrukture ÖBB Johanna Pluya, državnega sekretarja za pravosodje Republike Slovenije Milana Brgleza ter lokalnih županov in drugih političnih predstavnikov odkrila dvojezično tablo z napisom »Bleiburg Stadt/Pliberk mesto.« Ta bo nadomestila dosedanjo enojezično tablo na pliberškem kolodvoru. Gewessler je ob tem poudarila, da so dvojezične oznake na kolodvorih znak vidnosti dvojezičnosti ter simbol priznanja in spoštovanja koroških Slovencev in gradiščanskih Hrvatov.

Nove dvojezične napise bodo do konca leta 2024 namestili na treh postajah na Koroškem (Wiederndorf-Aich/Vidra vas-Dob, Bleiburg/Pliberk in Bleiburg Stadt/Pliberk mesto) ter na petih postajah na Gradiščanskem (Wulkaprodersdorf Rathausgasse/Vulkaprodrštof Rathausgasse, Neudorf/Novo Selo, Pama/Bijelo Selo, Parndorf/Pandrof in Parndorf Ort/Pandrof mjesto). V Šmihelu je tabla že bila dvojezična. Deželni glavar Peter Kaiser se je zahvalil železnicam, ki bodo postavile dvojezične table, čeprav niso pravno obvezane: »Table so pomemben znak spoštovanja slovenske narodne skupnosti na Koroškem.« Johann Pluy (ÖBB): »Kot največji okolju prijazni ponudnik mobilnosti v Avstriji nosimo pri ÖBB posebno družbeno odgovornost. Zato smo se odločili, da bomo v skladu z Zakonom o narodnih skupnostih postopoma zamenjali obstoječe table na železniških postajah.« Zbrani župani so ministrici ob obisku predali peticijo za ustavitev hitrega vlaka Celovec–Gradec v Sinči vasi.

Novice so prve poročale o dvojezičnosti pri ÖBB

Že novembra 2023 smo v Novicah (številka 46/2023)poročali o zaključku gradbenih del na železniški progi med Celovcem in Wolfsbergom, obravnavali smo tudi dvojezične table na železniških postajah. Na vprašanje, zakaj železniški postaji Pliberk in Pliberk mesto še nimata dvojezične table, čeprav ima kraj dvojezično krajevno tablo, so nam pri ÖBB odgovorili, »da je prilagajanje tabel na železniških postajah povezano z gradbenimi deli na fundamentih in s spremembami v sistemih. V smislu učinkovitosti ÖBB takšne spremembe izvaja le v sklopu novogradnje ali prenove.« V Pliberku smo slišali, da je prav poročanje Novic povečalo pozornost za temo dvojezičnost v javnem prevozu. Je pa še kar nekaj odprtih vprašanj z dvojezičnostjo na avtobusnih postajah. Več kmalu v Novicah.

Gospa ministrica Gewessler, Novice so že novembra 2023 poročale o manjkajočih dvojezičnih tablah na železniških postajah v Pliberku. Tedaj nam pristojni pri ÖBB niso mogli povedati, do kdaj bodo manjkajoče dvojezične table postavljene. Kako je prišlo do premika, da bodo table postavljene še letos?

Leonore Gewessler: Tam, kjer je politična volja in se z nečem vsi strinjajo, tudi pristojni pri železnicah, se lahko stvari rešijo hitreje in to je dobro in pomembno. Te table so pomemben simbol vidnosti manjšinskih jezikov in so simbol spoštovanja do avstrijskih manjšin. Zahvaljujem se vsem akterjem, posebno pa Olgi Voglauer, ki se je intenzivno zavzemala za to rešitev.

Gospa državna poslanka Voglauer, je simbolno odkritje dvojezičnih tabel pri kolo­dvorih neposredno pred volitvami tudi signal, da je za Zelene reševanje odprtih vprašanj manjšine slej ko prej pomembno, sploh ko ste morali kot stranka tozadevno v zadnjem času sprejeti toliko kritike?

Olga Voglauer: Stopamo v zadnje tedne vladne periode in Zeleni smo želeli, da bi prišlo do večjih premikov, na primer do novelizacije manjšinskega zakona. V manjšinski politiki pa je treba delati korak za korakom in veseli me, da smo danes naredili korak vidnosti dvojezičnosti. Poleg tega pa moramo slej ko prej delati na naši pravni državi in zakonodaji, ki ščiti manjšine v Avstriji. Zeleni smo, kar zadeva ta vprašanja, edini stabilni partner v avstrijski politiki. S tem, da sem državna poslanka, sem lahko poskrbela, da se je o manjšinskih pravicah tudi diskutiralo in prišlo je tudi do prvih premikov. Danes se je zgodil eden od teh.