Demonstracije za pokrito kopališče v Celovcu: Otroci, starši in starejši zahtevajo novo kopališče

Tri leta minevajo, odkar se je za vedno zaprlo pokrito kopališče v Celovcu, v njem so do tedaj čofotali mladi in stari, poleg tega pa so tam potekali tudi treningi triatloncev in plavalcev celovškega kluba SV Wörthersee. Na mestu nekdanjega kopališča bo komunalno podjetje Stadt­werke, ki je v lasti mesta Celovec gradilo novo stanovanjsko sosesko. Ko se je zaprlo celovško kopališče, so pristojni odprtje novega kopališča obljubljali v letu 2024. Medtem sta lokacija, pa tudi datum začetka, ne samo dokončanja del za novo kopališče, še vedno negotova. Za številne starejše občane in starše, še bolj pa za mlade športnike zaprtje celovškega kopališča že tri leta pomeni daljše poti do pokritega bazena v Šentvidu, Beljaku, na Ravnah, v Kranju ali drugje. Tako smo med demonstranti srečali več staršev, katerih otroci trenirajo plavanje. Recimo vsi trije sinovi Gaie Galvani Kassl in Pepeta Kassla iz Štriholč pri Trušnjah, ki trenirajo plavanje pri SV Wörthersee. 18-letni Filippo ima »sedem treningov na teden, kar mu dnevno vzame tudi do štiri ure časa«, pravi Pepe Kassl, ki dodaja, da so treningi v Šenvidu ali v Beljaku. 14-letni Federico trenira 6-krat na teden, 9-letni Emanuele pa 4-krat. Zakonca Galvani-Kassl dodajata, da pomanjkanje pokritega kopališča v Celovcu čutijo tudi šole pri tečajih plavanja. Pomanjkanje bazena pa čutijo tudi starejši prebivalci mesta in šole.