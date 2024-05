Predsednica Slovenije se je v četrtek, 16. maja, srečala z zastopniki narodne skupnosti in s koroško politiko.

Predstavnike narodne skupnosti je predsednica Slovenije srečala v gostilni Mochoritsch na delovnem kosilu. V izjavi po srečanju pa je Pirc Musar na vprašanje, kako bi se narodna skupnost lahko sama bolj politično uveljavila, odgovorila, da je predstavnikom med pogovorom dala nasvet, da bi koroški Slovenci po vzoru Slovencev v Italiji postali bolj enotni in da bi morda razmislili o neki krovni organizaciji, ki bi združila vsa ta društva, ki so jih ustanovili koroški Slovenci. Povedala je, da bi bili z eno enotno organizacijo glas in pogajalske pozicije močnejši in da je prepričana, da bi pogajanja lahko hitreje in laže stekla. Ugotovila pa je tudi, da predstavniki narodne skupnosti na ta predlog »niso rekli ne«. Skupen nastop predsednikov zastopniških organizacij novembra 2023 pa je bil po besedah Pirc Musar korak v pravo smer.

Za ukinitev nadzora na meji

Predsednica RS Pirc Musar se je pogovarjala z dijaki Dvojezične trgovske akademije TAK in Slovenske gimnazije.

Povedala je še, da je nedavno skupaj z avstrijskim predsednikom Van der Bellnom pozvala avstrijsko in slovensko vlado, da naj ukinejo nadzore na meji.

Pred srečanjem s predstavniki narodne skupnosti se je Pirc Musar srečala s Karlom Smollejem in obiskala tudi Slovensko gimnazijo in Dvojezično trgovsko akademijo. V ospredju pogovora z dijaki so bili prihodnji izzivi EU, povezani predvsem z zelenim prehodom in enakopravnostjo spolov.

Kaiser in časovnica

Pred obiskom akademije Slovenske gimnazije v znamenju 25. obletnice Kugyjevih razredov se je Pirc Musar srečala tudi z deželnim glavarjem Petrom Kaiserjem. Od njega pričakuje jasne odgovore in predvsem konkretna zagotovila, kdaj bodo pravice slovenske skupnosti urejene.V tej povezavi je Pirc Musar tudi povedala, da bo od Kaiserja zahtevala časovnico in da se naj koraki v izpolnjevanju predvsem sedmega člena Avstrijske državne pogodbe začnejo hitreje odvijati. Pirc Musar se je srečala tudi s predstavniki SGZ, več o tem levo.