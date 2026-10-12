Delitev šolarjev po jeziku razburja na Djekšah

Na veljavnostnem območju Zakona o manjšinskem šolstvu na Koroškem ljudsko šolo v tekočem šolskem letu 2026/2027 obiskuje 4.654 učenk in učencev (2025/2026: 4.559). K dvojezičnemu pouku je prijavljenih 2.264 otrok (2025/2026: 2.203), kar predstavlja 48,65 % (2025/2026: 48,32 %). Še vedno pa na Koroškem primanjkuje dvojezičnih učiteljev, kot je začetek šolskega leta za Novice potrdila Sabine Sandrieser, vodja oddelka za manjšinsko šolstvo pri Koroški izobraževalni direkciji. Minuli teden je poročal časopis Kleine Zeitung, da so letos na dvojezični ljudski šoli na Djekšah 42 učencev razdelili v dve skupini glede na jezik pouka. Otroci, ki so prijavljeni k pouku slovenščine, se učijo skupaj, enojezični učenci pa v drugi skupini. Šola naj bi imela letos tri razrede. Nekaj dni pred začetkom pouka pa je bila po navodilu Koroške izobraževalne direkcije ena od dvojezičnih učiteljic premeščena v Celovec, zato so morali spremeniti organizacijo pouka. Pri nemščini in matematiki so učenci ločeni, pri drugih predmetih se učenci različnih šolskih stopenj večinoma učijo skupaj, poroča Kleine Zeitung. Nova razdelitev je razburila nekatere starše. Opozarjajo, da so otroci ločeni od svojih prijateljev in sošolcev. Nekateri naj bi zato razmišljali tudi o odjavi otrok od dvojezičnega pouka. Kot piše Kleine Zeitung, razlog za nezadovoljstvo ni zavračanje slovenščine, temveč predvsem način, kako so bili otroci razdeljeni. Koroška izobraževalna direkcija svojo odločitev utemeljuje s številom učencev. Sabine Sandrieser je povedala za Kleine Zeitung, da na dveh šolskih stopnjah ni bilo doseženo zahtevano najmanjše število devetih učencev, zaradi česar je bila potrebna posebna ureditev. Sandrieser je za Kleine Zeitung povedala, da je bila najmlajša dvojezična učiteljica z Djekš premeščena na drugo šolo, kjer so jo potrebovali. Hkrati poudarja, da ima šola na Djekšah s petimi učitelji dovolj kadrovskih virov. Organizacija pouka in oblikovanje skupin sta po njenih besedah v pristojnosti vodstva šole. Na vprašanje, na koliko koroških šolah otroke poučujejo ločeno glede na jezik, izobraževalna direkcija ni odgovorila. Pojasnila pa je, da so morali letos na štirih lokacijah uvesti prehodne rešitve za organizacijo dvojezičnega pouka.