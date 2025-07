Danilo Prušnik: Ostajam brez besed in se tresem po celem telesu

Podobno je moralo biti pri aretacijah in izselitvi slovenskih družin leta 1942. Tudi moji stari starši in brat Vladimir so bili aretirani in izseljeni, moj oče je srečno ušel po aretaciji in se pridružil uporniškemu gibanju. Prime me zamisel, ali je to možno, da se nekaj podobnega dogaja ob 80-letnici spominjanja uboja Peršmanove in Kogojeve družine.