Zvezna vlada je ob 100-letnici koroškega plebiscita sklenila plebiscitni dar v višini štirih milijonov evrov. Dva milijona od štirih je lahko dodelila dežela Koroška 35 občinam plebiscitnega območja. Pozanimali smo se, za kaj hočejo občine uporabiti plebiscitni dar.

V preambuli zakona o plebiscitnem daru 2020, ki ga je avstrijski državni zbor sklenil ob 100-letnici plebiscita v zahvalo, da je 10. oktobra 1920 na plebiscitnem območju večina glasovala za Avstrijo, konkretno piše: gre za podporo slovensko govorečega prebivalstva in da je plebiscitni dar namenjen projektom, ki koristijo »harmoničnemu sožitju, kulturni raznolikosti ter gospodarskemu, infrastrukturnemu in regionalnemu razvoju« v občinah plebicitnega območja. Hkrati daje zakon poudarek na dvojezične izobraževalne projekte ter digitalne predstavitve oz. spletne strani občin.

Poleg občin na plebiscitnem območju, katerim so bile dodeljene podpore preko deželne vlade, so lahko zaprosile za podporo tudi slovenske organizacije in ustanove. Za odločitve o njihovih prošnjah je pristojen urad zveznega kanclerja, ki odloča o porazdelitvi ostalih dveh milijonov. Za to je zakonsko predviden poseben sosvet. Njegovi člani so predstavniki urada zveznega kanclerja, zveznih ministrstev za kulturo, umetnost in šport, za izobraževanje in znanost, za evropske in mednarodne zadeve ter za finance. Kot je v stališču za Novice povedala pristojna uradnica na uradu zveznega kanclerja Susanne Pfanner, je sosvet že sprejel sklep, vendar zadeva tehnično še ni docela finalizirana.

Na vprašanje, kdaj bodo organizacije, ki so zaprosile za podporo, izvedele, ali jo bodo sploh dobile oz. v kateri višini, je odgovorila: »V naslednjih tednih.« Pri tem še posebej težko čakajo na odgovor Kulturni domovi (predvidenih naj bi bilo zanje v skupni višini 650.000 evrov. Nadaljnje podpore so namenjene za izobraževalne ustanove 800.000), za organizacije, ki si prizadevajo za sožitje in spravo 120.000), čezmejne kooperacije (50.000) ter za medijske, založniške in kulturne projekte (350.000).

Škofiče (55.621 €): Andrea Jäger Ramos (SGL): »15.000 evrov za otroški vrtec Minka, 40.000 evrov za obnovo pokopališkega zidu. SGL je pred­lagala, da bi denar namenili tudi za dvojezično občinsko homepage. Še ni odločeno.«

Bilčovs (38.748 €): 10.000 evrov za sofinanciranje občinskega avtobusa, ki naj bi bil na razpolago vsem društvom in ne samo športnemu; 10.000 evrov za ljudsko šolo (nova oprema); 18.748 evrov za delno ograjo šolskega igrišča. Občinski predstojnik Roman Weber (EL): »Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.«

Bistrica v Rožu (53.961 €): Županja Sonya Feinig (SPÖ): »Vso podporo smo soglasno namenili ustanovitvi tretje celodnevne skupine v bistriški ljudski šoli.«

Otok (31.747 €): Župan Markus Perdacher (VP): »Ves denar smo namenili za vodovod St. Annastraße.«

Hodiše (52.153 €): Po izjavi župana Gerharda Oleschka še ni nobenega sklepa in bodo o tem sklepali na naslednji občinski seji. Podporo naj bi namenili dvojezični šoli in otroškemu vrtcu Hodiše, tako Oleschko.

Kotmara vas (61.153 €): 37.500 evrov za nov občinski urad (večinsko sprejeto); 19.625,54 evra za ljudsko šolo Kotmara vas (nakup miz, laptopov in tablic). Za ostali denar (za 4.027 € še ni sklepa, občinski odbornik Rudi Kullnig (EL): »Skupaj s SPÖ sem predlagal 1.000 evrov za skupino Čopiji, pr. 490 evrov za podporo dijakom ljudske šole za obisk slovenskih gledaliških predstav, pr. 2000 evrov za podporo učencem 4. a razreda LŠ za njihove jezikovne tedne v Piranu, 192 evrov za za nakup slovenske učne knjige BEREM SKOZI LETO in 200 evrov za šolsko knjižnico LŠ Kotmara vas.«

Žihpolje: (50.748 €): Denar je namenjen šolskemu centru. Ni pa še dokončne privolitve deželne vlade.

Borovlje (154.756 €): Frakcijski vodja VS Borovlje Roman Verdel: »Občinski svet je večinsko sklenil, da se celotni dar nameni za nakup Mikličeve hiše, ki naj bi bila hiša srečanja. VS je predlagala, da bi del daru namenili tudi dvojezičnemu otroškemu vrtcu in jaslim. Podprla jo je samo zastopnica Zelenih. Glede Mikličeve hiše so poverili podjetje, da izvede povpraševanje, kako bi naj napolnili hišo z življenjem. Ne glede na to so že sklenili, da se v njej naseli destilarna.«

Celovec (70.941 €): Podžupan Lojze Dolinar Team Kärnten): »Celovcu so dodelili plebiscitni dar, ker je bil Vetrinj v času plebiscita samostojna in dvojezična občina ter del plebiscitnega območja. Podporo je občinski svet namenil športnemu društvu Viktoria za modernizacijo infrastrukture. Društvo si z večletno mednarodno prireditvijo United Word Games, pri kateri sodelujejo tudi številne skupine iz Slovenije, prizadeva za dobro sosedstvo.«

Žrelec (69.303 €): Na osnovi sklepa občinskega sveta 17.520 evrov za večnamensko hišo; 2.591,06 evra za otroški vrtec v Podkrnosu; 21.698,40 evra za večnamensko hišo v Podkrnosu; 10.500 evrov za večnamensko hišo v Medgorjah; 12.026,40 evra za večnamensko hišo (gasilski dom) na Radišah; 5.000 evrov za manjše investicije pri večnamenskih hišah.

Štalenska gora: (6.362 €): Župan Andreas Scherwitzl (SPÖ): »Vso podporo smo namenili za digitalno infrastrukturo v ljudski šoli Štalenska gora.«

Pokrče: (65.579 €): Župan Arnold Marbeck: »Ves denar smo namenili za širokopasovni internet.«

Grabštanj: (60.153 €): Na osnovi sklepa občinskega sveta se je ves denar namenil za sanacijo ljudske šole Grabštanj.

Šmarjeta v Rožu (22.746 €): Soglasni sklep občinskega sveta: vsa podpora se nameni razširitvi otroškega vrtca za drugo skupino.

Sele (13.278 €): Občinski svet je z večinskim sklepom sklenil podporo za izdelavo koncepta o vaški trgovini (Nahversorgung). EL je vložila predlog, da bi namenili podporo preureditvi in tehnični obnovi farnega doma.