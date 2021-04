Delovni sporazum namesto koalicije v Celovcu

Celovec. Minulo sredo se je na tiskovni konferenci v celovški mestni hiši predstavila javnosti nova celovška mestna vlada. Po preprečljivi zmagi nad Mario-Luiso Mathiaschitz (SPÖ) je novi župan Christian Scheider (Team Kärnten) po pogovorih z ostalimi frakcijami predstavil vlado, ki bo sestavljena iz treh najmočnejših strank, to so socialdemokrati, Team Kärnten in ljudska stranka. Vladni dogovor ne imenujejo koalicija, temveč »delovni sporazum za Celovec«. Razlika s koalicijo je ta, da stranke ne bodo primorane, da vedno glasujejo skupaj, čeprav so na tiskovni konferenci vsi predstavniki frakcij poudarili, da bi to bil cilj. »Seveda pa je jasno, da imamo tu in tam različna mnenja in to je tudi prav tako, saj ne živimo v diktaturi,« pravi župan Christian Scheider. Drugi podžupan Lojze Dolinar bo pristojen za stanovanja, gradnjo in sanacijo, okolje in energijo, centralni prostor, Evropsko unijo in mestna partnerstva.

Dvojezična zaobljuba

Na četrtkovi konstitutivni seji sta Lojze Dolinar in občinska odbornica Zelenih Sonja Koschier zaobljubila v obeh deželnih jezikih. Dolinar je kot drugi podžupan mesta Celovec zaprisegel ob navzočnosti deželnega glavarja Petra Kaiserja, ki je na Dolinarjeve besede »Ich gelobe – zaprisežem« odgovoril tudi v slovenščini s »čestitam, hvala, danke«.

Škof Marketz je spregovoril v slovenščini

Med drugim je na konstitutivni seji spregovoril tudi krški škof Jože Marketz, ki je deloma spregovoril tudi v slovenščini in dejal, da ga zelo veseli, da se »dvo- in večjezični značaj Celovca zdaj zrcali tudi v občinskem svetu in celo v mestni vladi, kar je nekaj zgodovinskega.«

»Želim vam, da bi se z vso odgovornostjo in z vso močjo, ki jo imate, zavzemali za mesto Celovec, in da bi z vso kreativnostjo in z vso močjo z drugimi tako sodelovali, da nam bo vsem v blagoslov, in da bi tudi mi, in jaz sem tudi eden od vas, v bodočnosti imeli mesto, ki je res internacionalno, mesto, v katerem živimo sožitje.« Krški škof Jože Marketz je spregovoril v slovenščini.

Župan Scheider bo med drugim pristojen za socialne zadeve, gasilstvo in zaščito živali, slednje mu je osebno »zelo pri srcu«. Socialdemokrati bodo med drugim pristojni za finance, izobraževanje, šport in kulturo. Za razvoj mesta, načrtovanje prometa, ženske, družine in mladino bo pristojna Corinna Smrečnik (SPÖ), katere mati izhaja iz znane Jomrove družine iz Male vasi pri Globasnici.