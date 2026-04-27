Častni znak dežele Koroške županu Brd Francu Mužiču

Kot je povedal Franc Mužič, mu je pot v Avstrijo pomagal utirati nekdanji generalni konzul v Celovcu Jože Jeraj. »Ta nam je nekako utrl pot sem na Koroško, prej smo leto, dve hodili na Salzburško, pa tudi na Bavarsko do Münchna. Jeraj nam je predlagal, da se usmerimo na bližjo Koroško. Nato smo tu v okviru Alpe-jadranskega centra za čezmejno povezovanje (AACC) navezali stike z Bernardom Sadovnikom in Filipom Waraschem, ki smo jih skozi leta samo še krepili. To sodelovanje je res prijateljsko pristno, ogromno Korošcev prihaja k nam v Brda, pa tudi dosti naših ljudi prihaja sem na Koroško. Zato je nujno, da tisti, ki ustvarjamo politiko, ustvarjamo pogoje za čezmejno sodelovanje. Danes smo tu v Celovcu zato, ker moram po 32 letih svojega županovanja tudi to stvar nekako zaključiti in predati nasledniku.« Kakšna sezona pa se letos obeta s češnjami? »Zgodnje sorte so izjemno dobro obrodile, tako da pričakujemo dobro letino. Del pridelka bomo tudi letos ponudili na mini prazniku češenj na Koroškem.«