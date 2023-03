Skupnost koroških Slovenk in Slovencev (SKS) sporoča, da je upravni odbor SKS je soglasno sklenil, da letošnjo Kugyjevo nagrado podeli bivšemu predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju v zahvalo in kot priznanje za vse delo in vsa prizadevanja in zgodovinske korake v prid uspešnemu razvoju slovenske narodne skupnosti kot tudi sožitju na Koroškem ter za vse zasluge pri krepitvi skupnega slovenskega kulturnega, čezmejnega in alpsko jadranskega prostora v skupni Evropi.

Pri seji Upravnega odbora Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk – SKS, ki je bila v ponedeljek, 1. marca, so bili soglasno sprejeti naslednji sklepi: