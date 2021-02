Globasnica S 516 glasovi je leta 2015 Enotna lista ostala najmočnejša stranka v Globasnici. Tudi na županskih volitvah je v drugem krogu Bernard Sadovnik premagal Wolfganga Wölbla (SPÖ), ki je tedaj še tik pred volitvami dal izjavo, da je njegov cilj »preprečiti slovenskega župana.« Wölblov cilj se ni uresničil in zadnjih šest let je bil župan v Globasnici Bernard Sadovnik, ki to želi tudi ostati.

Kaj ste kot župan v Globasnici spremenili?

Bernard Sadovnik: Zadnja leta so v Globasnici prav gotovo bila izredno zahtevna leta, vendar so zgodba uspešnica. Kot župan sem skupaj s timom Enotne liste skoraj zaključil gradnjo kanala in s tem povezano tudi vso obnovo infrastrukture. Od javne razsvetljave do hitrega interneta, asfaltiranja občinskih cest in sodelovanja občine z vodno zadrugo pri obnovi vodovoda pa do številnih malih projektov smo dejansko vse realizirali in tudi zagotovili ogromno milijonskih sredstev s strani dežele in zveze. Tudi veleprojekt zaščite pred poplavami smo z izgradnjo potoka Parovca uspešno zaključili in s tem vso Globasnico v letu 2019 zaščitili pred ponovnimi poplavami in pred milijonsko škodo. Letos nadaljujemo z novo stopnjo projektiranja in linearne širitve globaškega potoka iz Globasnice v Podroje. Za Večno vas in Podjuno pa poteka strokovna raziskava, ki naj razjasni nevarnost poplav in s tem prepreči morebit­­ne nevarnosti.

Še posebno ponosen sem na izgradnjo vseh novih pešpoti v naši občini, ki naj zagotavljajo našim občankam in občanom varnost. Seveda pa smo ponosni, da smo z gradnjo kanala tudi olepšali naše vasi in v središču Globasnice skupaj s faro in gostilno Hudl uredili vaško središče kot prostor srečanja. Z evropskimi sredstvi pa smo kot člani Geoparka uresničili infotočko za kolesarje v Podjuni in omogočili sanacijo Rozalske votline, ki je dejansko bila zame osebno ob veleprojektu kanalizacije eden največjih izzivov. Z vztrajnostjo mi je uspelo, da smo zbrali 240.000 € za sanacijo Rozalske votline in s tem omogočili, da je bila gora svete Heme prikazana lani kot eden najlepših krajev Avstrije. Še bi lahko našteval številne realizirane projekte od gasilcev do društev in drugih infrastrukturnih ukrepov.

Kako se je vaš vsakdan spremenil?

Vsakdan se je radikalno spremenil, ker je bila potrebna ob rednem delu tudi skoraj stalna prisotnost v občini. Veleprojekte, kot sem jih moral skupaj z finančnim referentom Petrom Hutterjem realizirati in financirati v teku zadnjih šestih let v Globasnici, tako izstopajo, da tega v tej meri v preteklosti nikdar ni bilo in tudi v prihodnje takšnih izrednih izzivov ne bo več. Pri vseh merodajnih pogovorih, pogajanjih in delovnih sestankih sem vedno bil osebno prisoten, tako da sem bil dnevno skozi šest let z občani v stiku. Lahko trdim, da sem ob delu bil tudi že na meji zdravstvenih kapacitet, ampak vse je bilo poplačano s tem, da smo lahko vse uspešno zaključili v prid občank in občanov.

Rezultat občinskih volitev leta 2015 v Globasnici

Eden glavnih projektov je bil gradnja kanala. Kaj so bili pri tem največji izzivi?

Gradnja kanala je bila že zaradi tega velik izziv, ker je bila uspešnost gradnje odvisna od lastnikov zemljišč. Zato sem še posebno hvaležen vsem lastnikom, da smo se lahko dogovorili za najugodnejšo traso skozi občino in tudi s tem znižali investicijske stroške. Tudi gospodarska situacija nam je bila naklonjena, ker so načrtovani stroški za investicijo bili bistveno višji od najugodnejše ponudbe pri razpisu. To velja tudi za obresti pri kreditiranju projekta. Seveda pa je bil še poseben izziv, da je bilo po­trebno po kanalizaciji asfaltirati na novo skoraj vse občinske ceste. Tu sem še posebej hvaležen deželni vladi, ki nam je s posebnimi razpisi omogočila, da smo bili deležni visokih dodat­nih nepovratnih podpor. Seveda pa je bil še poseben izziv meritev občinskih cest, ker sem ugotovil, da velik del občinskih cest skoraj skozi 45 let ni bil izmerjen. Vse to smo v sklopu kanalizacije uredili. Seveda pa sem bil skoraj pri vsaki meritvi, pri obravnavah za hišne priključke in drugih dogajanjih vedno osebno kot župan prisoten. S tem smo lahko razrešili veliko težav na kraju samem.Sicer nisem štel, ampak iz svojih terminskih zapiskov lahko povem, da sem v teh šestih letih vključno z drugimi dejavnostmi imel več kot 1500 osebnih kontaktov z občani.

Od zadnjih volitev ste imeli šest let časa, da prepričate o sebi občane, ki so tedaj še dvomili v vas. Ali vam je to uspelo?

Vsaki občanki in vsakemu občanu, ne glede na strankarsko in jezikovno pripadnost, sem bil na razpolago in pomagal tam, kjer je to bilo tudi možno. Seveda pa zakonski okviri tudi nas župane omejujejo in sem moral tu in tam tudi povedati, če kaj ni bilo mogoče. Važno pri županovanju je, da ne delaš kakšnih nedopustnih izjem. Možnosti realizacije zadev morajo biti za vse enake. Ali sem lahko občanke in občane z delom prepričal, pa bodo odločale volitve. To je najlepša oblika potrditve in demokracije!

Enotna lista Globasnica Slika: Stefan Reichmann

Sanacija Rozalske votline na gori sv. Heme je uspela, med drugim je bila predstavljena na televizijski oddaji »9 Plätze – 9 Schätze«. Kako želite privabiti čim več gostov v Globasnico in na Hemo?

Še posebno vesel sem, da mi je skupaj z vsemi, ki so darovali za sanacijo, uspelo dokončati sanacijo Rozalske votline. To je bila moja edina predvolilna obljuba, ki sem jo izpovedal pred šestimi leti v votlini pri kapeli sv. Rozalije. V času, ko dejansko družba zanemarja človeške in verske vrednote, je tembolj pomembno, da ohranimo posebne kraje, kot sta gora svete Heme in Rozalska votlina. Ravno uspeh pri televizijski oddaji ORF je dokazal, da ljudje vedno bolj iščejo kraje miru, moči in energije. S sanacijo sem želel omogočiti številnim obiskovalcem, da spet odkrijejo, da je življenje več kot le materialnost in prizadevanje za uspehe. Romarske poti in romarski kraji so zaradi tega še posebnega pomena. Nadpovprečno število obiskovalcev na gori svete Heme po uspešni oddaji ORF je prav gotovo dokaz za to trditev.

Kakšne načrte imate za naslednjih šest let?

Kot župan in kot EL želimo nadaljevati to uspešno pot za Globasnico. Zato želimo še naprej ustvarjati primerne pogoje za skupni življenjski prostor, se prizadevati za občino generacij in za ponudbe, prilagojene družinam. Želimo živeti varno in še naprej podpirati prostovoljne pomočnike in pomočnice ter organizacije civilne zaščite. Globasnica naj bo aktivna v internetu, da bo s tem povezan svet z našim domom. Seveda pa želimo zagotoviti trajnost naših edinstvenih naravnih lepot. Globasnica piše 3500 let evropske zgodovine, tega se moramo še bolj zavedati.

Posojilnice ni več, gostilne se zapirajo. Kako boste ohranili infrastrukturo v občini?

Globasnica je stiščišče kultur in srečanja. Mi dejansko samoumevno živimo kulturno in jezikovno raznolikost, se zavedamo naše bogate zgodovine in naše mednarodne odprtosti. Tudi farant praznik je steber tega uspeš­nega razvoja. Zato nam je dejansko vseskozi prvenstveno, da ohranjamo infrastrukturo in kot občina ustvarjamo primerne pogoje za ohranitev gostiln, obrtnikov, trgovin in kmečkih proizvajalcev. To bo še poseben izziv prihodnjega mandata

Pandemija se tudi Globasnici ni izognila, vrtec ste morali zapreti, sami ste bili pozitivni in v izolaciji. Kako ste doživljali ta čas?

Pandemija je dejansko skoraj ustavila življenje tudi v naši občini. Mi smo s posebno akcijo uspešno pomagali občankam in občanom pri dostavi hrane in drugih potrebščin ter jim bili na razpolago za vsakršno pomoč.Boleče pa je, da kulturno življenje ne poteka kot običajno. V tem trenutku je pomembno, da se testiramo in da država omogoči vsem cepljenje. Sam nisem imel nobenih simptomov, hvala bogu sem se prostovoljno testiral in tako odkril virus pri sebi. Seveda pa to dejstvo še bolj krepi pravilnost prostovoljnega testiranja in s tem lastne zaščite in zaščite soljudi.

Kdo je še na vidnejših mestih v vašem timu? Je uspelo vključiti mladino?

Ponosen sem na tim Enotne liste, ki šteje 60 kandidatov in kandidatk. Še posebej me veseli, da smo lahko pomladili našo listo in s tem zagotovili dolgoročnost našega dela. K že znanim, izkušenim osebam pa smo pridobili nove kandidatke in kandidate, tudi na čelo naše liste, med njimi so tudi poslovodja minimundusa in še številni drugi zelo kakovostni kandidati.

Kateri so vaši volilni cilji? Kakšen bo vaš volilni boj? Znani ste kot politik, ki ceni oseben stik z občani.

Zelo boleče je, da tokrat zaradi pandemije ni možno izvesti hišnih obiskov, ki so izrednega pomena. Seveda je oseben stik z občani pomemben in, kot rečeno, je teh stikov v zadnjih šestih letih bilo ogromno. Zelo vesel bom, če bodo volilke in volilci potrdili to našo uspešno pot s tem, da mi bodo ponovno zaupali županovanje in krepili našo uspešno in kompetento Enotno listo.