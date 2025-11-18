»Antifašizem osnovna drža republike«

Na tiskovni konferenci komisije je minister za notranje zadeve Gerhard Karner poudaril, da racija ni imela narodne skupnosti ali spominskega kraja za tarčo. Prizadeti zaradi policijske racije ta sklep kritično ocenjujejo: Po eni strani se antifašističnega tabora ne da enostavno ločiti od muzeja ali od narodne skupnosti, saj ga organizira koroškoslovenska mladina v sodelovanju z muzejem. Po drugi strani je način ravnanja v policijski raciji pokazal, da policija ni imela niti najmanjše senzibilnosti, za udeležence tabora in tudi za narodno skupnost pa je bilo ravnanje retravmatizirajoče. Stoisits je poudarila: »Tudi če namen ni bil protimanjšinski, pa sta to bila ravnanje in učinek.«