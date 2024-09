Pred bližajočimi se državnozborskimi volitvami v Avstriji smo našim bralkam in bralcem postavili vprašanje, kaj pričakujejo od naslednje zvezne vlade. Vabljeni k branju odgovorov, ki so prispeli na naše uredništvo.

Marinka Mader-Tschertou, kmetica in predsednica Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS), Slovenji Plajberk:

Najvažneje je, da politiki delajo v slogu za blaginjo naše države – to pa ne glede na stranko, ki jo predstavljajo. Kljub različnim mnenjem naj najdejo skupni imenovalec in delajo po zdravi pameti. Od politikov pričakujem, da s pozitivnim vzorom vplivajo na dobrobit družbe in varovanje našega okolja. Ne pričakujem prepovedi in strogih zakonov, temveč pozitivno motivacijo, da bomo vsi prispevali svoj delež, da ne bo toliko napetosti in da bomo začutili, da je naš svet lahko lep.

Anja Smrtnik, učiteljica, Železna Kapla:

V prvi vrsti bi od nove vlade pričakovala, da celotni finančni oddelek predelajo in začnejo bolje varčevati z denarjem, drugače bodo naslednje generacije prišle v vedno večji finančni pritisk. Važno pa bi tudi bilo, da vlada gleda, da celotno gospodarstvo funkcionira, s tem si zagotovimo ohranitev socialne države in zavarujemo naš standard pred propadom.

Želela pa bi od nove vlade tudi, da poskuša delati za ljudi, za dobre medsebojne odnose in da drug drugega spoštujejo, kar pri nekaterih politikih pri diskusijah absolutno pogrešam. Prosim, pojdite volit, kajti to, da imamo demokracijo, je res pomembno! Če bi imeli diktaturo, mislim, da bi si vsi želeli demokracijo nazaj. Zato je res vsak glas pomemben!

Danilo Katz, ravnatelj Evropske šole Šmihel, Nonča vas, občina Pliberk:

Kot prepričan demokrat, pripadnik slovenske narodne skupnosti, kulturni delavec, pedagog in oče treh hčera od nove vlade pričakujem, da bo spodbujala raznolikost in kulturne dejavnosti, okrepila pravice manjšin, zagotovila pravičen izobraževalni sistem in enakopravnost žensk, odločno ukrepala proti podnebnim spremembam in da jo bodo vodili odgovorni ter modri politiki. V ospredju morajo biti vrednote, kot so toleranca, pravičnost, varovanje človekovih pravic, varstvo okolja in skrb za prihodnje generacije.

Uši Sereinig, etnologinja, Reka pri Šentjakobu:

Nič dobrega, kakor nam napovedujejo javnomnenjske raziskave. Zato upam na bolj tesen izid. Poleg drugih perečih problemov, ki jih je treba rešiti, da bodo lahko tudi prihodnje generacije preživele na tem planetu, si želim učinkovitejše socialne ukrepe, da prebivalstvo ne bo nasedalo demagogom in fanatikom. V vseh šolah Evrope je npr. potreben tudi pouk kolonialne zgodovine, da že mladi izvedo, kdo je uničil vse življenjske pogoje v t. i. tretjem svetu. Nujna bo reforma pedagoških vsebin.

Tonč Malle, gimnazijski profesor v pokoju, Šentjanž v Rožu:

Pričakujem, da bo zmagala svobodnjaška stranka, na drugem mestu bo najbrž ljudska stranka, po mojem bosta ti dve stranki sestavili novo koalicijo, saj sta si tudi njuna programa najbližje. Od te koalicije ne pričakujem kaj dosti, verjetno bo vse teklo naprej tako, kot je do sedaj. Prepričan sem tudi, da obljube iz predvolilnega boja ne bodo izpolnjene, recimo tiste z zaprtjem države za pribežnike in begunce, ta problem ne bo kmalu rešen ne v Avstriji ne v Evropski uniji.

Milica Jernej, kmetica, Črgoviče pri Šmihelu:

Pričakujem, da se bodo branili umetno ustvarjenih živil (Laborfleisch). In da bi se domači kmetijski proizvodi v državi bolj cenili. Naj so prozivodi cenovno dostopni za vse osebe. Namesto da uvažajo živila, naj »Wertschöpfung« ostane v državi. Pričakujem pa tudi, da se nadgradi varstvo za otroke. Skupine naj bodo manjše, da imajo vzgojiteljice in vzgojitelji možnost posvetiti se potrebam otrok.

Miha Lipnik, kmet, Škocjan:

Pred volitvami je težko dati odgovor na to vprašanje, nočem pa pisati pismo božičku in bo treba počakati na izid volitev. Čisto po resnici povedano pri tej izbiri, ki je na volitvah, ne pričakujem veliko od nove zvezne vlade. Zase kot kmet in koroški Slovenec zaenkrat ne vidim prave izbire, ker eno izloči drugo. Tudi to, da bi volil »najmanjše zlo«, zaenkrat ni mogoče in bom moral še zelo natančno presoditi, kaj bom volil. Upam pa, da bo nova zvezna vlada vsaj delala v prid celi državi in da sbo usmerjena v bodočnost.

Eva Hartmann, znanstvenica, Celovec:

Pričakujem, da bo nova zvezna vlada priznala resnost podnebne krize ter končno sprejela ustrezne in trajnostne ukrepe. Pričakujem tudi večje prizadevanje za socialno pravičnost. Na primer v izobraževalnem sektorju, kjer delam, smo še vedno daleč od enakih možnosti za vse otroke – ne glede na njihovo (socialno) ozadje, prvi jezik oz. prve jezike, spol idr. Izobraževanju je treba končno nameniti dovolj pozornosti in sredstev že od elementarne vzgoje dalje. In to za vse otroke. Priznati moram, da nisem nujno optimistična glede izpolnitve. teh pričakovanj.