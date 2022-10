Alexander Van der Bellen je avstrijske predsedniške volitve dobil že v prvem krogu. Van der Bellen je dobil 54,6 % glasov (stanje 10. oktober ob 10.00), na drugem mestu je pristal kandidat svobodnjakov Walter Rosenkranz, za tretje mesto se borita Dominik Wlazny (Bierpartei) in Tassilo Wallentin. Koroška je edina zvezna dežela, kjer bi Van der Bellen moral v drugi krog z Walterjem Rosenkranzom, kar pa na skupni rezultat nima vpliva.

Največjo podporo na Koroškem stari in novi predsednik Alexander Van der Bellen uživa v občini Sele, kjer je zanj glasovalo več kot 66 odstotkov volilk in volilcev, sledi občina Belo jezero/Weißensee, kjer je prejel nekaj več od 64 odstotkov glasov. Še bolje se je Van der Bellen odrezal na Vzhodnem Tirolskem, kjer je v štirih občinah osvojil več kot 70 odstotkov glasov, največ v občini Obertilliach (73 odstotkov). Na celotnem južnem Koroškem, torej v občinah z mešanim prebivalstvom, je zmago slavil Van der Bellen, čeprav ne vedno absolutne. Na severnem Koroškem je v marsikateri občini Rosenkranz premagal Van der Bellna, nam najbližji kraj, kjer je zmagal Rosenkranz, pa so Osoje. Tudi pri predsedniških volitvah se je torej na svoj način ponovila slika z državnozborskih in deželnozborskih volitev, kjer praviloma sever Koroške podpira stranke desnega političnega spektra, večja mesta in dvojezično ozemlje pa njim nasprotne politične opcije.

Fotografija je nastala julija 2021, ko je zvezni predsednik Alexander Van der Bellen otvoril Einspielerjev center v Svečah.