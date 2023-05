Približno trideset ljudi je v ponedeljek, 15. maja, na ploščadi pred staro farno cerkvijo v Selah čakalo na prihod bivšega slovenskega predsednika Boruta Pahorja in koroškega deželnega glavarja Petra Kaiserja. Pahor in Kaiser sta v spremstvu gostitelja, selskega župana Heriberta Kulmescha, pred spominsko ploščo za obglavljeno trinajsterico iz Sel, Borovelj in Železne Kaple z okolico položila vence in se poklonila spominu na njihovo žrtev za našo svobodo. Povod za prihod bivšega predsednika in deželnega glavarja v Sele je bil podpis Avstrijske državne pogodbe 15. maja pred 68 leti. Tedaj se je Republika Avstrija lahko sklicevala na žrtve in prispevek koroških partizanov v boju proti nacionalsocializmu, ki ga je od avstrijskega prebivalstva že med vojno zahtevala Moskovska deklaracija. Letos mineva tudi 80 let od izvršitve obsodbe na smrt omenjene trinajsterice. Ozadje te sodbe je predstavila zgodovinarka Brigitte Entner. Za to, da je Avstrija dobila državno pogodbo, se po besedah Kaiserja lahko zahvali »neizprosnim, pogumnim možem in ženam, ki so položili temelje 2. republike«. Borut Pahor je v govoru dejal, da vence v spomin žrtvam NS-režima polaga »iz spoštovanja do vseh, ki se še danes trudijo ohranjati slovenski jezik in kulturo na avstrijskem Koroškem«. Politikom in zbranim je pod sprva sončnim, nato pa vedno bolj oblačnim selskim nebom večkrat zapel pevec Danilo Lukan ob spremljavi harmonikarja Tomaža Hribarja.