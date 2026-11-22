Kot spominjajo v tiskovni izjavi, so namesto dvojezičnih krajevnih napisov in slovenščine kot dodatnega uradnega jezika na celotnem dvojezičnem ozemlju uvedli 25-odstotno klavzulo za dvojezične napise in 20-odstotno klavzulo za uradni jezik. S preštevanjem naj bi ugotovili, kje je slovenska manjšina še dovolj številna. Pod geslom »Ne damo se preštevati« so koroški Slovenci preštevanje uspešno bojkotirali. Po vsej Avstriji se je razvilo solidarnostno gibanje, zaradi katerega so na Dunaju našteli več Slovencev kot na Koroškem. Koroške politične stranke in Kärntner Heimatdienst pa so z gesli, kot sta »Wer nicht zur Zählung geht, nicht auf Seite Kärntens steht« in »Kärntner, entscheide dich nur so: DEUTSCH, wenn Du nicht SLOWENE sein willst!« izvajali pritisk za čim večjo udeležbo pri preštevanju.
V društvu nadalje opozarjajo, da so rezultate kljub bojkotu koroških Slovencev uporabili tako, da so na dvojezičnem ozemlju Koroške prešteli glasove za »nemško« in razliko do 100% šteli za Slovence. Po njihovih navedbah niso upoštevali niti restriktivnih določil Zakona o narodnih skupnostih, saj so dvojezične napise predvideli samo v občinah, kjer so na ta način ugotovili slovensko večino. Rezultate preštevanja so uporabili tudi za omejevanje števila občin, v katerih je mogoče uporabljati slovenščino kot uradni jezik.
Ob 50. obletnici preštevanja manjšin predsednik Društva koroških slovenskih pravnikov Rudi Vouk zahteva celovito reformo Zakona o narodnih skupinah: »Zakon o narodnih skupinah, kljub nekaterim spremembam, ki so postale potrebne zaradi odločitev Ustavnega sodišča, še danes v vsakem členu izraža protimanjšinski duh, ki je vladal 14. 11. 1976. Ta zakon ni možno reformirati, treba ga je v celoti napisati na novo. Medtem ko se je Evropa razvila naprej, v Avstriji in na Koroškem na področju manjšinske zakonodaje še vedno vladajo razmere 1970ih let, kar je nesprejemljivo. Že prejšnja vlada je obljubljala reformo Zakona o narodnih skupinah, tudi sedanja vlada je ob 50. letnici tega zakona obljubljala spremembe. Razen ponesrečene politične reforme glede dvojezičnih sodišč pa se ni zgodilo nič«, kritizira Vouk.
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