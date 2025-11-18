35. kongres narodnih skupnosti o prihodnosti

Prvo omizje je naslovljeno Evropa: manjšine in varstvo manjšin – dosedanje stanje in obeti. Med govorniki bodo Thomas Hieber, ki bo predstavil stanje manjšinske politike v Evropski uniji, Katherina Crepaz, ki bo spregovorila o nemško govorečih prebivalcih Južne Tirolske, Martina Jazbec o položaju Slovencev v Italiji, Jean Faivre o nemški jezikovni skupnosti v Alzaciji, Dawid Statnik o Lužiških Srbih v Nemčiji ter Jan Schaller o nemško govorečih v Sloveniji. Omizje bo vodil Wolfgang Platzer, sledila pa bodo vprašanja udeležencev.