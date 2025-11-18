35. kongres narodnih skupnosti o prihodnosti

Program kongresa se bo začel ob 8. uri zjutraj z vstopom v dvorano. Uvodne pozdravne besede bosta namenila Markus Matschek, namestnik direktorja Urada deželne vlade Koroške, in Tanja Fajon, ministrica za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije. Kongres bo uradno odprl koroški deželni glavar Peter Kaiser.
Sledil bo osrednji govor z naslovom Manjšinske zadeve in ustava, Christoph Grabenwarter, predsednik Ustavnega sodišča Republike Avstrije. Uvodni del bo povezoval vodja biroja Peter Karpf.
Prvo omizje je naslovljeno Evropa: manjšine in varstvo manjšin – dosedanje stanje in obeti. Med govorniki bodo Thomas Hieber, ki bo predstavil stanje manjšinske politike v Evropski uniji, Katherina Crepaz, ki bo spregovorila o nemško govorečih prebivalcih Južne Tirolske, Martina Jazbec o položaju Slovencev v Italiji, Jean Faivre o nemški jezikovni skupnosti v Alzaciji, Dawid Statnik o Lužiških Srbih v Nemčiji ter Jan Schaller o nemško govorečih v Sloveniji. Omizje bo vodil Wolfgang Platzer, sledila pa bodo vprašanja udeležencev.
Po odmoru bo sledilo drugo omizje (11.30) z naslovom Avstrijske avtohtone narodne skupnosti. Sodelovali bodo Bernard Sadovnik (slovenska narodna skupnost), Josef Buranits (hrvaška narodna skupnost), Attila Somogyi (madžarska narodna skupnost), Gerhard Baumgartner (narodna skupnost Romov in Sintov), Ingrid Konrad (slovaška narodna skupnost) ter Karl Hanzl (češka narodna skupnost). Omizje bo moderirala Mirjam Polzer-Srienz. Kongres bodo zaključili ob 13. uri.
