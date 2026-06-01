15 ministrstev v 4. koalicijski vladi Janeza Janše



Novo vladno koalicijo sestavljajo SDS, trojček strank NSi, SLS, Fokus in stranke Demokrati. Stranke, ki bodo tvorile novo vladno koalicijo, so v četrtek pred glasovanjem o mandatarju tudi že podpisale koalicijsko pogodbo. Po načrtih nove koalicije bo imela poslej Slovenija 15 ministrstev, za časa vlade Roberta Goloba iz stranke Svoboda jih je imela 19. Po neuradnih informacijah RTV Slovenija naj bi sedem ministrstev pripadlo SDS, pet trojčku strank NSi, SLS, Fokus, tri pa Demokratom pod vodstvom Anžeta Logarja.

Novoizvoljeni predsednik vlade Janez Janša mora v 15 dneh po izvolitvi v DZ vložiti seznam ministrskih kandidatov. Listo s seznamom ministrskih kandidatov bi lahko Janša Državnemu zboru predložil v teku tega tedna, nato pa sledijo zaslišanja ministrskih kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi v državnem zboru. Kandidati se morajo delovnim telesom predstaviti najprej tri dni in najkasneje sedem dni po vložitvi predloga kandidatur. Predsednik posameznega delovnega telesa mora najkasneje v 48 urah predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviću iz stranke Resnica in predsedniku vlade Janezu Janši poslati mnenje o predstavitvi predlaganega kandidata, ki ga je sprejelo delovno telo. Vlada nastopi mandat, če sta potrjeni več kot dve tretjini ministrov, pri čemer ne štejejo ministri brez resorja.

Do zaprisege nove vlade, za kar je potrebna predhodna potrditev kandidatk in kandidatov za vodenje 15 ministrstev, v medvladju tekoče posle opravlja vlada Roberta Goloba.

Janši je osebno ter v imenu Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk ter v imenu Stalne konference predsednikov čestita k izvolitvi Bernard Sadovnik. Predsednik SKS je zapisal, da je prepričan, da bo Janša kot predsednik Vlade Republike Slovenije pomemben steber in dosleden zagovornik naših pravic.