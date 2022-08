Brata Franc-Jožef Smrtnik in Vladimir Smrtnik

Na Koroškem se z velikimi koraki bližajo deželnozborske volitve. Izvedeli smo, da tečejo pogovori med osebami iz vrst samostojnega gibanja in frakcije Team Kärnten. Zaenkrat pa še ni nič dorečenega.

Časnik Kleine Zeitung je poročal 17. avgusta 2022, da je nekdanji župan občine Železna Kapla-Bela Franc-Jožef Smrtnik potrdil pogovore z Gerhardom Köferjem, šefom frakcije Team Kärnten, ki je trenutno zastopana s tremi mandatarji v koroškem deželnem zboru. Franc-Jožef Smrtnik je trenutno podžupan v občini Železna Kapla-Bela, ob tem pa še frakcijski vodja Kapelške liste (KL). Poleg Marjana Čika, Štefana Domeja in Marinke Mader-Tschertou je mandatar SJK v kmečkem parlamentu.

Predsedstvo deželne Enotne Liste je po rezultatu interne ankete odločilo, da EL ne bo nastopila na koroških deželnozborskih volitvah, ki bodo 5. marca 2023, ne kot samostojna stranka in ne v kooperaciji z drugo stranko. Franc-Jožef Smrtnik je povedal časniku Kleine Zeitung, da ta odločitev deželne EL zanj omogoča sodelovanje pri Teamu Kärnten«. Smrtnik dodaja, da bo še naprej ostal član EL. Nadaljuje, »da se mu ni treba včlaniti v Team Kärnten, ker to ni stranka.« Smrtnik nastopa kot oseba; da bi imel možnost za izvolitev v deželni zbor, bi moral biti na listi v volilnem okolišu vzhod uvrščen na prvem ali drugem mestu.

»Pogovori tečejo, kaj konkretnega pa še ni,« je v intervjuju z Novicami povedal brat Vladimir Smrtnik, podžupan na Bistrici pri Pliberku in frakcijski vodja tamkajšnje Regionalne liste Feistritz/Bistrica. »Iščemo politično alternativo, ker bi bila za nas največja katastrofa, če bi se SPÖ prikopala do absolutne večine in bi dogajanje v Šentjakobu ‘doživeli’ tudi na koroški ravni,« je povedal Vladimir Smrtnik, ki potrjuje, da se trenutno pogajata skupaj z njegovim bratom Francem-Jožefom. Zadeva bo postala bolj konkretna po postavitvi kandidatnih list frakcije Team Kärnten, kar se bo po besedah Vladimirja Smrtnika zgodilo letos jeseni.

Če bi se zamisel uresničila, je za V. Smrtnika pomembno, da »dobiš v nekaterih vprašanjih avtonomijo in vsebinska zagotovila. Manjšinska vprašanja in zadeve južnokoroškega prostora se bi naj izvzele iz vsakršnega strankarskega pritiska, da lahko avtonomno odločaš. »Če je to mogoče, se bomo pogovarjali naprej,« je Novicam povedal Vladimir Smrtnik.

Pogovori s Teamom Kärnten se bodo nadaljevali v naslednjih tednih. Za Vladimirja Smrtnika je vsekakor »politična opcija, ki je simpatična tudi zato, ker je Team Kärnten neodvisen in ker vodi podobno politiko, kakor jo živi samostojno gibanje. Tu imajo prostor različni pogledi, niso omejeni na eno strankarsko gledanje, poleg tega pa so neodvisni od strankarskih struktur.«