Zakonca Jadranka in Zlatko Lakićević sta ta torek v Globasnici odprla restavracijo z imenom »Rustica«.

Po zaprtju taverne »Moe’s« junija leta 2020 so prostori gostilne Harrich v Globasnici ostali prazni. Zakonca Lakićević sta si z restavracijo »Rustica« izpolnila dolgoletno srčno željo, da bi imela in vodila svojo lastno gostilno in kavarno. »Zlatko si je že vselej želel živeti na podeželju, ker mu je življenje v mestu preveč glasno in stresno,« pravi Jadranka Lakićević. Ogledala sta si več primernih poslopij v okolici Celovca, a ko sta priša v Globasnico in si ogledala prostore, v katerem je bila nekoč gostilna Harrich, sta takoj vedela, da je to tisto, kar sta iskala, in januarja letos sta kupila celo poslopje.

Oba imata izkušnje v gostinstvu, Jadranka je več kot dvajset let delala v raznih gostilnah v okolici Celovca in na Tirolskem, Zlatko pa kot kuhar, med drugim v hotelih v Črni gori, v Kitzbühlu in v St. Johannu. Po naključju oba izvirata iz Brčkega v Bosni in Hercegovini. Jadranka, ki že trideset let živi in dela v Avstriji, je bila na obisku pri sorodnikih v domovini, kjer je spoznala Zlatka, ki je v hotelu delal kot kuhar. »To je bilo pred štirimi leti, zdaj sva pa že dve leti srečno poročena.« Med pandemijo, ko so bile restavracije in kavarne zaprte, sta izgubila svoji delovni mesti. Jadranka je v tem času delala v trgovini kot prodajalka, Zlatko se je zaposlil v tovarni Mahle v Šmihelu. Po končani službi sta še delala v novi gostilni, preoblikovala in posodobila gostinske prostore.

Lepo oblikovani prostori nove gostilne, Zlatko Lakićević ni le strasten kuhar, ima tudi umetniško žilico.

Jadranka pravi, da so ju domačini sprejeli prisrčno: »Tukaj živijo zelo prijazni ljudje, veliko so nama že pomagali, tudi sodelovanje z občino je odlično. Imam občutek, da so zelo veseli, da sva odprla gostilno prav v Globasnici.« Zelo važna jima je regionalnost, kolikor bo mogoče, želita sestavine in meso kupovati pri domačih podjetjih in kmetijah. Ponudba v gostilni »Rustica« bo raznolika: od ribjih dobrot, pic, lokalnih specialitet do bosanskih jedi bo za vsakega, torej za vsak okus se bo kaj našlo. Za domačine bosta vsak dan imela v ponudbi meni za 5,50 €.

Gostilna Rustica je odprta od torka do nedelje, od 9.00 do 23.00.

Kontakt: 0676/923 68 34