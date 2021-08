Obiskovalce tradicionalnega pliberškega jormaka je razžalostila novica, da je tudi letos zaradi pandemije odpovedan. Pliberčani pa se ne dajo, zato so organizirali alternativno ponudbo pod geslom »Od hiše do hiše«. Za jormaški konec tedna, torej od petka, 3. septembra, do ponedeljka, 6. septembra, bo obiskovalce Pliberka presenetila posebna ponudba tamkajšnjih podjetnikov.

Vse, ki se veselijo ugodnih nakupov, pričakujejo v trgovinah z oblačili in z obutvijo posebni popusti, darilca, predstavitev jesenske modne kolekcije, nekateri podjetniki pa so pripravili tudi bolšji trg in nočne nakupe. Za športne navdušence je organiziran dan odprtih vrat fitnesa, za tiste, ki se želijo pripraviti na hladno zimo, pa bodo na Glavnem trgu razstavljeni štedilniki in peči.

Obiskovalce bo bogata kulinarična ponudba presenečala od jutra do poznega večera, prav tako pa tudi razgiban glasbeni program. V nedeljo bo od 10h do 17h na Glavnem trgu odprta kmečka tržnica z bogato ponudbo domačih dobrot. Pa še eno presenečenje: od 30. avgusta do 6. septembra bodo priredili »veliki srečelov«.

Vsi, ki bodo v tem času nakupovali ali kaj konzumirali v enem od 100 podjetij, ki so člani gospodarskega združenja občin Pliberk in Bistrica, lahko prenesejo račun na aplikacijo Petzenlandla-App in tako sodelujejo pri srečelovu s fantastično prvo nagrado: dopust za deset oseb v luksuzni vili na Hrvaškem.

Vabljeni prav vsi!

Marko Trampusch:

»Na nedeljski kmečki tržnici bodo svoje izdelke in pridelke predstavili kmetje iz domačega okraja, pa tudi iz Slovenije. Imamo bogato ponudbo od sveže zelenjave in sadja do vina in mesnih izdelkov, od kisa, olja in sokov do moke, testenin in izdelkov iz domače ovčje volne. Tržnica sicer ne more nadomestiti jormaka, vseeno pa kmečkim proizvajalcem nudi možnost neposredne prodaje svojih pridelkov, obiskovalci tržnice pa se lahko oskrbijo s kvalitetnimi regionalnimi dobrotami.«