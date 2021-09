Odprtje Mestnega parka v Pliberku

V soboto, 25. septembra, so v Pliberku še uradno otvorili novi Mestni park. Prej je v tem parku stal spomenik za padle vojake svetovnih vojn, slednjega so lani prestavili pred mrliško vežico, kjer je nastal spominski park s spomenikom za pliberške žrtve v času nacionalsocializma. Park, ki sta ga oblikovala arhitekta in zakonca Margarethe in Anton Oitzinger, je ob odprtju blagoslovil domači župnik Ivan Olip, glasbeno so odprtje oblikovali šolarji in učitelji ljudske šole Pliberk. Prava atrakcija so bile pravljiške figure, zmaji in klovni umetniške skupine Jakotopia. Med gosti so bili med drugim deželni glavar Peter Kaiser, pliberški župan Stefan Visotschnig, občinski odbornik Daniel Thaler, mestni svetnik Manfred Daniel in predsednik KPD Drava Lenart Katz.