31. Srečanje pri Štiabarju na vrhu Komlja nad Pliberkom je minulo nedeljo kljub koroni in z njo povezanim omejitvam privabilo nepričakovano veliko ljudi – dobesedno do zadnje klobase so pojedli vse. Dogodek, ki ga prireja Katoliško prosvetno društvo Drava iz Žvabeka v sodelovanju z Živinorejsko zadrugo za Libuče in okolico, se je po ustaljenem običaju začel z bogoslužjem in nadaljeval z druženjem.

Slika: Rosina Katz-Logar

Omejitve zaradi pandemije koronavirusa so sicer preprečile izvedbo običajne »olimpijade« za mladino, športnih iger torej, zato pa so za otroke bile pripravljene kreativne postaje. Na njih so lahko poslikavali kamne, risali ali pa izdelovali okraske iz storžev, vej in drugih darov iz gozda.

Slika: Rosina Katz-Logar

Srečanja na več ko tisoč metrih nadmorske višine so se poleg domačinov iz Podjune in okolice tudi letos udeležili sosedje iz Slovenije – državna meja se je po razpadu avstroogrske monarhije zarezala v nekdaj skupni prostor, ki se po slovenski osamosvojitvi in demokratizaciji ponovno vsaj delno združuje.