Pliberk Koroško društvo »Together« je bilo ustanovljeno s ciljem, da bi skupaj skrbeli za bolj spoštljiv odnos do narave in da bi s stvarmi, ki jih v življenju potrebujemo, ravnali bolj varčno, posledično pa porabili tudi manj resurz.

Ta cilj želi društvo doseči z raz­nimi projekti, eden od teh pa so »police s kruhi in pecivom«. Od lanskega leta dalje te police stojijo že Celovcu, Velikovcu in v Šentvidu, od minulega tedna naprej je ena od teh postavljena tudi v Pliberku in sicer pri samopostrežni trgovini »Bauernschmankerl« v Koschat­straße za Eurosparom.

Projekt odmeva dobro

»Odvečen kruh in pecivo iz trgovin in pekarn, ki bi ga morda drugače vrgli stran, poberemo s pomočjo prostovoljnih sodelavcev in ga nato dostavimo do naših polic, in to trikrat tedensko,« pravi vodja projekta Karin Hauser. V bližnji prihodnosti bodo taka razdelilna mesta na voljo tudi v Labotu in v Dobrli vasi. Projekt odmeva zelo dobro, je povedala Hauserjeva: »Ljudje že vedo, kdaj dostavljamo živila, čez nekaj ur je vse razprodano.«

Poudarja, da so živila namenjena ljudjem in ne živalim. Vedno pa iščejo prostovoljne sodelavke in sodelavce, več informacij: 06645446367 (Karin Hauser, Društvo »Together«).