Žaljiva napisa na konzulatu

Prvega so opazili v torek, v četrtek zjutraj pa drugega. Drugi napis se je glasil: »consolato della corruzione« (konzulat korupcije), prvi pa: »Consolato dei Slavi di merda« (Konzulat usranih Slovanov). Storilca naj bi kmalu izsledili. Posebni oddelek policije je v torek, po odkritju plakata, začel pregledovati posnetke tamkajšnjih varnostnih kamer, je poročal Primorski dnevnik in nadaljeval, da so mediji v Sloveniji nato poročali, da naj bi domnevnemu storilcu kmalu prišli na sled. Posnetki varnostnih kamer bodo vsekakor ključni za potrditev identitete storilca.