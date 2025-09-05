Novice logo
Žaljiva napisa na konzulatu

5.9.2025 Trst Trst Novice
Ob vhodu Generalnega konzulata Republike Slovenije v Trstu je v minulem tednu doslej neznana oseba obesila dva žaljiva napisa.

Prvega so opazili v torek, v četrtek zjutraj pa drugega. Drugi napis se je glasil: »consolato della corruzione« (konzulat korupcije), prvi pa:  »Consolato dei Slavi di merda« (Konzulat usranih Slovanov). Storilca naj bi kmalu izsledili. Posebni oddelek policije je v torek, po odkritju plakata, začel pregledovati posnetke tamkajšnjih varnostnih kamer, je poročal Primorski dnevnik in nadaljeval, da so mediji v Sloveniji nato poročali, da naj bi domnevnemu storilcu kmalu prišli na sled. Posnetki varnostnih kamer bodo vsekakor ključni za potrditev identitete storilca. 

