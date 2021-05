Dunajčan ga je »spohal«, policist pa zavohal

Dunaj Vest je šla po svetu – Mitja M. naj bi lani junija namenoma prdnil v smer policistov, ki so prišli v dunajski park zaradi obremenjevanja okolja s hrupom. Kasneje je dobil kazensko odredbo zaradi kršenja pravil olike in bi moral plačati 500 evrov kazni. Policija je kasneje izjavila, da Mitja M. ni bil preveč kooperativen, M. pa je povedal časopisu Kronen Zeitung, da je šlo za povprečen prdec.

Mediji po vsem svetu od Rusije do Zimbabveja so poročali o visoki kazni in nenavadni ovadbi, ki se je v originalu znašla celo na družbenih omrežjih.

Mitja M. se je obrnil na odvetnika Mateja Zenza iz odvetniške pisarne Grilc Vouk Škof. Vložila sta pritožbo zoper kazensko uredbo. Pri dunajskem upravnem sodišču je odvetnik najprej argumentiral, da dejanje ni bilo namerno. Argumentaciji sodišče ni sledilo in je verjelo policistom, ki so povedali, da je Mitja nalašč prdnil in nastavil zadnjico v njihovo smer. Tudi drugemu argumentu, da prdec dandanes ne more več kršiti pravil javne olike, saj prdenje danes ni več tabu, sodišče ni sledilo. »Argumentirali smo, da je prdec pač prdec in ne krši javne olike,« pravi Zenz.

Tretji argument v primeru, da bi sodišče ne sledilo prvemu in drugemu argumentu Zenza, pa je bilo, da prdec vsekakor pade pod svobodo javnega izražanja. »Izražanje prostega mnenja vsebuje tudi nonverbalno komunikacijo in ustavno sodišče je že večkrat razsodilo, da je lahko tudi neolikana kritika pokrita od svobode javnega izražanja.« Zenz je argumentiral, da je bil prdec mnenje mandanta, da je policijska akcija brezvezna. »Ustavno sodišče je povedalo, da prdec ni komunikativno sredstvo in da je preveč vulgarno, da bi bilo pokrito od svobode javnega izražanja.« Sodišče je pritožbo zavrglo in znižalo kazen na 100 evrov.

Da prdec ni komunikativno sredstvo, ni skladno s sodno prakso, pravi Zenz, ki je po sodbi upravnega sodišča zdaj ubral še pot na ustavno sodišče. O izidu bomo poročali.

Mednarodni mediji pa niso poročali samo o mladem Dunajčanu, temveč tudi o nekdanjem sodelavcu Novic Zenzu, ki je šele februarja opravil zaključni odvetniški izpit.