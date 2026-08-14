Posmrtno priznanje Franciju Zwittru ml. in starejšemu

Poleg uradnega jezika – španščine – v Asturiji vsakodnevno aktivno govori asturijščino (asturianu) približno 100.000 do 200.000 prebivalcev, kar predstavlja okoli 10 do 20 % prebivalstva. Približno 50 do 60 % prebivalcev uporablja asturijščino občasno, kar 90 % prebivalcev pa jo razume. V Oviedu/Uviéuju živi tudi predsednik organizacije ALCEM Roberto González-Quevedo, ki si tam dejavno prizadeva za ohranjanje asturijskega jezika in kulture. Kongres se je 26. julija ob 9. uri slovesno začel v stavbi asturijskega parlamenta ob navzočnosti številnih poslancev. Takoj po uvodnih nagovorih je sledila posmrtna počastitev dolgoletnih in uglednih članov organizacije ALCEM – Borisa Pahorja, Francija Zwittra st. in Francija Zwittra ml. Po slavnostnem nagovoru predsednika ALCEM Roberta González-Queveda je Giustina Selvelli z Univerze v Ljubljani predstavila pomen pesnika in pisatelja Borisa Pahorja za slovensko narodno skupnost v Italiji. Eva Zwitter pa je v zelo osebnem nagovoru spregovorila o življenju svojega tasta in moža ter o njunem delovanju za slovensko narodno skupnost na Koroškem in tudi za druge narodne skupnosti v Avstriji. Ob tej priložnosti so Evi Zwitter v imenu vseh treh nagrajencev izročili spominsko plaketo. Popoldne so sledila poročila in predlogi navzočih narodnih skupnosti. Eva Zwitter je predstavila poročilo Zveze slovenskih organizacij, ki je – kot vselej – zbudilo veliko zanimanja. Posebej velja omeniti izjemno zanimivo in poglobljeno predavanje Giustine Selvelli z Univerze v Ljubljani, doma iz Gorice, z naslovom: »Ogrožena jezikovna raznolikost v alpsko-jadranski regiji: družbenopolitični in ekološki izzivi etničnih manjšinskih skupnosti«. Geslo letošnjega kongresa je bilo: »Sodobno literarno ustvarjanje v ogroženih jezikih: Zakaj? Kako?« V skladu s tem geslom je drugi kongresni dan potekalo veliko literarnih predavanj akademikov in kulturnih ustvarjalcev številnih narodnih skupnosti na zelo visoki ravni. Po literarnem branju in dinamičnem nastopu mladega asturijskega pesnika Maria Obrera je domače občinstvo njegov nastop nagradilo z dolgimi stoječimi ovacijami. Kongres se je tretji dan zaključil s tradicionalnim izletom po okoliški pokrajini. Naslednji kongres bo predvidoma že julija 2027 v Mirandi do Douro na Portugalskem.