Ptič vrste nandu se je sprehajal po mestu

Posebna gosta sta to nedeljo obiskala Celovec: južnoafriški ptič vrste nandu z imenom »Nande« in njegov spremljevalec in skrbnik Janez Cetin sta prišla v koroško prestolnico in se sprehajala po mestu. 35 kilogramov težki nandu uživa v družbi ljudi in ima zelo rad, če ga mimoideči pobožajo, rad se tudi pusti slikati. Njegov skrbnik Cetin je svoja dva nanduja Nino in Nandeja že pred leti navadil na človeški vrvež, pravi, da sta bistveno bolj mirna, če hodita po ulicah kakšnega mesta kot pa na primer, če se sprehajata po gozdu. Srečanja z drugimi živalmi, na primer s psi, niso velik problem, če pes zalaja se Nande za trenutek skrije za svojim skrbnikom, dokler ga ta ne pomiri. Janez Cetin je z nandujema, (nanduji lahko tečejo s hitrostjo več kot 60 km/h), obiskal že Benetke, bila sta tudi že na slovenski obali, saj je Nini in Nandetu pred nedavnim uspel nov dosežek: naučila sta se plavati.

Plavanje v Vrbskem jezeru je bil tudi povod za obisk Celovca, na žalost pa jim tokrat niso dovolili vstopa v mestno kopališče. Morda pa naslednjič, gospod Cetin bi namreč rad spoznal predstavnike mesta. V bližnji prihodnosti načrtujejo še obisk na Dunaju, v Bruslju in v Budimpešti.

