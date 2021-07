Pomagajte s svojim glasom, da bo Maria Koletnik »Miss Earth Austria«

Maria Koletnik živi na Blatu pri Pliberku. Po maturi na Slovenski gimnaziji je zaključila študij jezikoslovja in vedno rada pomaga pri igrah domačega odbojkarskega kluba Aich/Dob. V prostem času rada kuha, se ukvarja s športom in pleše ob zvokih latino glasbe. Že večkrat je sodelovala pri lepotnih tekmovanjih, leta 2017 je postala »Miss America Latina Austria«. Tokrat sodeluje na tekmovanju »Miss Earth Austria«, ki je avstrijski predizbor za svetovno tekmovanje »Miss Earth«, ki je tretje največje lepotno tekmovanje na svetu. Tekmovanje »Miss Earth« se od drugih lepotnih tekmovanj razlikuje v tem, da je osredotočeno na zaščito narave in trajnostni način življenja, saj je naloga zmagovalke svetovnega tekmovanja biti ambasador za iniciative in organizacije, ki se zavzemajo za ohranitev okolja, med temi je tudi Okoljski program Združenih narodov in WWF (World Wide Fund for Nature). Marii Koletnik je to zelo všeč: »Potrebuješ argument, da lahko sodeluješ. Moja sta mladina in regionalnost. Sodelujem, ker želim mlade opozoriti na to, da bi se zopet bolj zavedali, kako pomembna je regionalnost in domača hrana iz okolice. Če doraščaš v mestu, se tega zavedaš bolj malo.« Na shootingu za tekmovanje so tekmice imele obleke iz plastike, tema je bila »shooting against plastic«. Pomagajmo ji s svojim glasom!

Za Mario Koletnik lahko glasujete na:

ali na Instagramu: