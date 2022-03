Ko so časi težki, ljudje držimo skupaj. Zato po vsej Koroški potekajo zbiralne akcije nujnih potrebščin za pomoč ljudem v Ukrajini. Predstavljamo vam nekatere med njimi.

Ina Stakhurska je Ukrajinka in dela v enem od koroških domov za ostarele skupine AHA. Njena mama živi v mestu Vinica v Ukrajini. Kmalu po izbruhu vojne je Ina hotela zbirati tudi v domu za ostarele in se je obrnila na poslovodstvo. Daniel Nedved iz podjetja AHA pravi, da v domovih za ostarele skupine AHA dela več Ukrajink in da je podjetje želelo hitro pomagati. Že dan po prošnji Ine je tovornjak s paletami podjetja Austroflex, ki ima lastno zbiralno akcijo, in z devetimi paletami podjetja AHA zapustilo Koroško v smer Ukrajine. Skupina AHA je pomagala širokogrudno in nakupila 2.000 litrov mleka, 6.000 konzerv s trajno hrano, 2.000 zavitkov toaletnega papira, 4.000 zavitkov brisač v roli, jed za dojenčke ter plenice, nekaj kartonov sanitetnega materiala za prvo pomoč, vozičke za ostarele ter rolatorje. V vseh dvanajstih koroških domovih za ostarele skupine AHA med 8. in 16. uro še na­prej zbirajo trajno hrano, hrano in higienske pripomočke za dojenčke, higienske pripomočke, odeje, posteljnino, spalne vreče itd. Več informacij na: www.facebook.com/AHAGruppe/

Helmut Blažej že deset let sodeluje pri privatni iniciativi posameznikov, ki pomagajo in zbirajo za ljudi v Ukrajini. Iniciativa Andreasa Kuchlerja pa obstaja že skoraj trideset let. Blažej pravi, da člani iniciative zbirajo celo leto in da so pred pandemijo vsako leto dva­krat peljali obleko, higienske pripomočke, pralne stroje, štedilnike in marsikaj več v okolico mesta Mukačevo v zahodni Ukrajini in stvari neposredno razdelili na posameznike, v sirotišnice ali jih dostavili v bolnišnice. Ko so Blažej in prijatelji dostavili darove v Ukrajino, so spali neposredno pri družinah, seveda plačali za prenočitev in tako poskrbeli pri najrevnejših družinah za dohodek. Blažej pravi, da je spoznal življenje in ljudi in medtem ko so mesta bogata, je videl na vaseh veliko revščine. Blažej ima kontakte posameznikov v Ukrajini, povedali so mu, da se je cena moke skoraj po­dvojila. Iniciativi se je zdaj priključilo tudi mesto Beljak. Vsega skupaj se je v minulih dneh odpeljalo nad deset tovornjakov z darovi, ki jih je zbrala iniciativa, v smer Ukrajine. Darove za iniciativo lahko oddate na uradih občin Bistrica pri Pliberku in Suha. V glavnem potrebujejo higienske pripomočke za odrasle in dojenčke, konzervirano dolgotrajno hrano, za otroke igrače in pripomočke za ročno delo. Iniciativa ima lasten konto (AT88 1200 0002 2267 3535).

Ko so na spletu videli situacijo v Ukrajini, so se pri dobrolskem društvu »oratorio« odločili, da bodo pomagali, pravi Štefan Sienčnik, ki je z ženo Cristino koordiniral zbiralno akcijo. Središče zbiralne akcije je bil Campus AdFontes v Dobrli vasi, kjer so ljudje v minulih dneh lahko oddali darove. Že drugi dan so končali z zbiranjem oblek in se osredotočili na nujno potrebne higienske pripomočke, medicino in trajno hrano. Akciji so se pridružili prostovoljci iz fare Dobrla vas, Caritas hiša Jožef, Caritas delavnica Florjan, Dorfgemeinschaft Gösselsdorf in veliko drugih prostovoljcev iz vasi, ki so zbirali in pomagali pri razporejanju darov. Zbiralna akcija se je zaključila minulo soboto, darove je tovornjak zapeljal v centralo salezijancev na Poljsko, ki bodo poskrbeli za dostavo v Ukrajino. Stike s salezijanci je navezal Sienčnikov tast Gianni Santoro, ki že 40 let sodeluje s salezijanci na Poljskem. Prevoz je plačalo podjetje Sienčnik. Molitvena noč v Campusu AdFontes bo 11. 3. od osmih zvečer do 12. 3. do osmih zjutraj.