ZSO vabi na simpozij ob 70. obletnici 

15.10.2025 Celovec Klagenfurt Novice
Ob 70-letnici Zveze slovenskih organizacij (ZSO) na Koroškem vabijo na simpozij »Včeraj – danes – jutri«. Simpozij bo potekal z vodilno mislijo: »Spominjanje in identiteta – izzivi – prihodnost«.
Na temo Slovenska narodna skupnost – manjšina, ki se krči? Perspektive 2025 bodo diskutirale (od zgoraj navzdol): Natalie Bierbaumer, Julija Schellander-Obid, Daniela Topar in Magdalena Kulnik

Na srečanju se bodo udeleženci spomnili svojih korenin, zgodovine in izkušenj prejšnjih generacij, hkrati pa bodo raz­pravljali o izzivih sedanjosti ter usmerili pogled v prihodnost, da bi razvili nove perspektive za obstoj in razvoj slovenske narodne skupnosti.

Simpozij bo v soboto, 18. oktobra 2025, med 14. in 19. uro v Mladinskem domu (Mikschallee 4) v Celovcu.  

Od Kreiskyja do perspektiv

Potek simpozija bo dvojezičen, s simultanim tolmačenjem v slovenščino in nemščino. Začetek bo ob 14. uri s pozdravnima nagovoroma, ki ju bosta podala Avgust Brumnik, podpredsednik ZSO, in Maja Balant Slobodjanac, generalna konzulka Republike Slovenije. 

Sledila bodo predavanja. Ob 14.20 bo Wolfgang Petritsch spregovoril o temi Bruno Kreisky in koroški Slovenci.

Ob 14.40 bo Danijel Grafenauer predaval o politični integraciji koroških Slovencev v avstrijski strankarski prostor – politika dr. Franca Zwittra kot študija primera.

Ob 15.00 bo Robert Graham Knight govoril o temi Člen 7 in razgradnja dvojezičnega ljudskega šolstva. Nato bo imel Marjan Sturm predavanje z naslovom Bolečina je obvezna, trpljenje pa po želji. 

V drugem delu simpozija bodo nadaljevali s tremi predavanji. Ob 16.20 bo Mirjam Polzer-Srienz predstavila prispevek o 35 letih urada za slovensko narodno skupnost, o pristojnostih in pomenu urada v javni upravi. Po tem bo Sabine Sand­rieser govorila o raz­voju manjšinskega šolstva.

Zadnje bo ob 17.00 predavanje Daniela Wuttija z naslovom »Identiteta in/ali solidarnost?«.

Razprava

Ob 17.30 bo razprava z naslovom »Slovenska narodna skupnost – manjšina, ki se krči? Perspektive 2025«, v kateri bodo sodelovale Natalie Bierbaumer, dvojezična vzgojiteljica in članica upravnega odbora BEBEK, Magdalena Kulnik, ravnateljica Slovenske gimnazije v Celovcu, Julija Schellander-Obid, vodja k&k centra v Šentjanžu v Rožu, ter Daniela Topar, predsednica Zveze slovenskih žena in sodelavka slovenskega uredništva ORF. Zaključek simpozija bo ob 19. uri s pogostitvijo in druženjem.

Spored simpozijaDownload

