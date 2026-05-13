Zobozdravnik Klemen Lesnik: »S trdim delom sem si pridobil zaupanje«

Lesnik se je rodil v Vrsnu pri Kobaridu, rojstni vasi Simona Gregorčiča. Po osnovni šoli je obiskoval klasično gimnazijo v Ljubljani. Najprej so ga mikale družboslovne smeri, a »sestra me je prepričala, da naj študiram kaj bolj pametnega. V družini sem veljal za nekoga, ki je znal tehnično kaj ustvariti, tudi ocene v gimnaziji so bile v redu,« pripoveduje Lesnik. Po zaključku šestletnega študija dentalne medicine v Ljubljani je nekaj časa delal na Štajerskem. Z ženo Katarino sta se leta 2020 odločila za selitev v Celovec. Klemen Lesnik se je najprej zaposlil pri zdravstveni zavarovalnici v Celovcu, žena pa na ginekologiji v deželni bolnišnici. Potem ko je izvedel, da se v Železni Kapli poslavlja zobozdravnik dr. Dalmatiner, je Lesnik tam leta 2021 prevzel ordinacijo v prostorih nad Posojilnico. »Na neki točki sem ocenil, da imam mogoče perspektivo drugje kot v Sloveniji. Bil je pač tak občutek. Tudi partnerki je bilo delovno okolje bolj všeč. Nisem pa želel iti predaleč, saj nama je stik z družinama doma pomemben,« pravi Lesnik, ki z ženo in otrokoma Jakobom in Evo živi v Celovcu.