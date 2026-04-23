Zlata priznanja za šolske zbore in zbora Danice

23.4.2026 Celovec Klagenfurt Novice
V koncertni hiši od ponedeljka, 20. aprila, do srede, 22. aprila poteka deželno mladinsko tekmovanje zborov Landesjugendsingen.
Mladinski zbor Danica pod vodstvom Tobiasa Mistelbauerja

Na njem so že prvega dne za­zvenele številne slovenske pesmi šolskih zborov iz Borovelj (srebrno priznanje, vodstvo Anja Oraže), Ledinc (zlato priznanje, vodstvo Theresia Ressmann, Miro Müller) in Globasnice (srebrno priznanje, vodstvo Veronika Stern). V ponedeljek si je zlato priznanje pripel tudi Mladinski zbor Danica, ki ga vodi Tobias Mistelbauer. V torek so si zlata priznanja s pesmimi priborili Zbor javne dvojezične ljudske šole 24 (vodstvo Edi Oraže), zbor Slovenske gimnazije v Celovcu (Tobias Mistelbauer) in LŠ Št. Lenart pri Sedmih studencih (vodstvo Christina Zwitter), medtem ko je šolski zbor LŠ Mohorjeva (vodstvo Tatjana Tolmaier in Sonja Olip) osvojil srebrno priznanje. V torek si je zlato priznanje pripel Otroški zbor Danica pod vodstvom Sare Ouschan in Doris Wakounig. V sredo pa je zlato prizanje prejel tudi Zbor ljudske šole Pliberk pod vodstvom Traudi Katz-Lipusch. Vsem mladim pevkam in pevcem, kakor tudi zborovodkinjam in zborovodjem iskrene čestitke!

Ljudska šola Pliberk pod vodstvom Traudi Katz-Lipusch


Posnetke si lahko ogledate na YouTubu, če v iskalnik vpišete »Landesjugendsingen«.

