Zlata priznanja za šolske zbore in zbora Danice

Na njem so že prvega dne zazvenele številne slovenske pesmi šolskih zborov iz Borovelj (srebrno priznanje, vodstvo Anja Oraže), Ledinc (zlato priznanje, vodstvo Theresia Ressmann, Miro Müller) in Globasnice (srebrno priznanje, vodstvo Veronika Stern). V ponedeljek si je zlato priznanje pripel tudi Mladinski zbor Danica, ki ga vodi Tobias Mistelbauer. V torek so si zlata priznanja s pesmimi priborili Zbor javne dvojezične ljudske šole 24 (vodstvo Edi Oraže), zbor Slovenske gimnazije v Celovcu (Tobias Mistelbauer) in LŠ Št. Lenart pri Sedmih studencih (vodstvo Christina Zwitter), medtem ko je šolski zbor LŠ Mohorjeva (vodstvo Tatjana Tolmaier in Sonja Olip) osvojil srebrno priznanje. V torek si je zlato priznanje pripel Otroški zbor Danica pod vodstvom Sare Ouschan in Doris Wakounig. V sredo pa je zlato prizanje prejel tudi Zbor ljudske šole Pliberk pod vodstvom Traudi Katz-Lipusch. Vsem mladim pevkam in pevcem, kakor tudi zborovodkinjam in zborovodjem iskrene čestitke!
Posnetke si lahko ogledate na YouTubu, če v iskalnik vpišete »Landesjugendsingen«.
