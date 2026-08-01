Ogris pomni, da je v njegovi mladosti vsa vas govorila slovensko, potem pa je začela slovenščina zaradi političnih napetosti drastično upadati. »Najhujša gonja proti Slovencem je bila leta 1972. Prav tedaj sva z očetom dala pobudo za Moški zbor Trta. Nedavno zatem pa je tedanji predsednik društva moral odstopiti. Ni mi bilo do funkcije predsednika, a so mi jo kar dodelili,« pravi Mirko Ogris, ki je bil nato predsednik od 1982 do 1998. »Prizadeval sem si za to, da bi čim več ustvaril in ohranil slovenščino, petje je bilo sredstvo, ki je služilo temu. Žitara vas bi bila nemška, če ne bi bilo Trte,« komentira Ogris in našteva poletne, adventne in praznične koncerte, ki so jih prirejali, ter da sta se moškemu zboru kasneje pridružila še ženski in otroški zbor. Mirko Ogris pove, da so si prizadevali tudi za dialog z nemškim zborom, vendar je večkrat prišlo do »kratkega stika« zaradi jezika, zato je nekoč v napeti situaciji dejal: »Fantje, mi smo vsi iste krvi. Razlika je le v tem, da nekateri svoje starše spoštujemo, nekateri pa ne.« Ogris pripoveduje, da je nastala grobna tišina, kajti vsi so vedeli, da je to res. Danes Mirko Ogris z velikim veseljem spremlja društvo, ki ga sedaj vodi Roman Petek, ter se, kolikor se le da, udeležuje vseh prireditev.