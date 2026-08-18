Žegnanje v Rinkolah je še res domače  

Veliko se je v Rinkolah dogajalo tudi pri Klančniku, v družini Sadjak s 17 otroki. Iz te družine je izhajal med drugim legendarni šmihelski organist Mihej Sadjak (1920-1996), ki je vodil šmihelski zbor Gorotan celih 40 let (1949-1989), danes pa živita samo še njegov brat Bertl (v Črgovičah) in sestra Ančka, por. Hober na Rutah v neposredni soseščini Rinkol. Mežnarija je bila do smrti Emila Davida leta 2003 ter njegove žene Marije († prav tako 2003) vsa leta pri Kropivniku, sedaj pa zelo angažirano in vestno opravljata mežnarske obveznosti Prdusova Marca Petjak in njen mož Anzej.
Med najbolj priljubljene praznične dogodke je v povojnih letih štelo in slej ko prej šteje žegnanje rinkolške podružnice v šmihelski fari. Začetki cerkve, posvečene sv. Ožboltu, segajo v 13. stoletje, žegnanje pa je vsako leto na prvo nedeljo v avgustu. V zadnjih letih se je žegnanje kot »praznik vernosti, tradicije in povezanosti z vasjo« (Štefan Domej) spet poživilo in se po pranganju in slovesni maši zberejo udeleženci tudi v šotoru ob okusni hrani in melodijah Tria Alpe. Predvsem pa, poudarja Domej v pogovoru z Novicami, »skrbimo za to, da v smislu naših prednikov ohranja naše žegnanje domači značaj, ko je primerno upoštevana tudi slovenščina«.
Letošnje žegnanje je bilo v nedeljo, 2. avgusta. Sonce je bilo sicer (pre)več kot prijazno, vzdušje kljub temu zelo prijetno. Mašo in pranganje je vodil domačin Ignac Domej skupaj s šmihelskim župnikom Slavkom Thalerjem ter ob petju šmihelskega cerkvenega zbora pod vodstvom Franca Opetnika. Sicer pa vodi pater Domej romarsko središče Frössing na Štajerskem in romanja v Medžugorje. Za okusno hrano in pijačo so skrbeli člani vaške skupnosti skupaj z ženami, ki so spekle slastno pecivo.
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