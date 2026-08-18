Žegnanje v Rinkolah je še res domače  

Med najbolj priljubljene praznične dogodke je v povojnih letih štelo in slej ko prej šteje žegnanje rinkolške podružnice v šmihelski fari. Začetki cerkve, posvečene sv. Ožboltu, segajo v 13. stoletje, žegnanje pa je vsako leto na prvo nedeljo v avgustu. V zadnjih letih se je žegnanje kot »praznik vernosti, tradicije in povezanosti z vasjo« (Štefan Domej) spet poživilo in se po pranganju in slovesni maši zberejo udeleženci tudi v šotoru ob okusni hrani in melodijah Tria Alpe. Predvsem pa, poudarja Domej v pogovoru z Novicami, »skrbimo za to, da v smislu naših prednikov ohranja naše žegnanje domači značaj, ko je primerno upoštevana tudi slovenščina«.