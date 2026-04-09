Gostilna Terkl: »Za tak posel moraš biti vsaj malo idealist«

Marsikatera vas na Koroškem je v zadnjih desetletjih ostala brez vaške gostilne. Terkl v Selah bo še naprej gostilna, novi lastnik stavbe, gastronom Alexander Repnik iz Trga ima že novega najemnika. Maks in Fini bosta pokoj uživala v hiši, ki sta jo pred šestimi leti postavila v bližini Terkla. Pa drži občutek, da se danes v gostilnah manj popije kot nekoč? »Dejansko se je vse podražilo in ljudje imajo manj denarja na razpolago, vsekakor manj kot v 80. letih.« Fini dodaja, da se danes ljudje več družijo po prostorih lokalnih društev in v domačih garažah. Maks pa spremembe pivskih navad pripisuje temu, da »danes policisti v Selah strožje in pogosteje kontrolirajo kot pa nekoč, ko je bila večina policistov domačinov«. Maksu se bo najbolj kolcalo po družabnosti v gostilni, po veselicah in porokah, po starih gostih, »nekateri prihajajo že 25 let poleti k nam«, pa tudi po koncertih Slakov, ki so po njegovih besedah kar 22 godli pri Terklu. Najboljši časi v gostilni so bili zanj »v 70. in 80. letih, ko smo bili še zdravi in ni bil problem ostati 16, 17 ur na nogah«. Čeprav je šel v 80. letih posel dobro, pa Fini ne bo pogrešala tedanjega »zastrupljenega vzdušja med slovensko in nemško govorečimi, ki ga je podpihovala politika«. Pri Terklu so stregli do 100 sedečim gostom, ob veselicah se je v gostlini zbralo do 200 gostov. »Po naših kremšnitah smo bili znani po vsej Avstriji,« s ponosom, v katerega se meša kanček obžalovanja, pove Maks Rakuschek. »Pet romanov bi lahko nastalo iz tega, kake reči smo doživeli. Stalni gostje so cele dneve in noči preživeli za svojim omizjem, pa tudi pri šanku, kjer so med seboj tekmovali za naklonjenost natakarice, kdaj bo imela prosto in kdo bo njen favorit.« Najpogosteje so gostilno zaprli šele po tem, ko je iz nje odšel še zadnji gost.