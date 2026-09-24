»Z zaslužkom od gobarjenja sem si kupila državljanstvo«

»Preveč suho je, nič ne bova našla,« mi po telefonu pove 73-letna Rozi Pirker iz Remšenika. Predsednica farnega sveta v Železni Kapli gobari od otroštva in ne pomni tako slabe gobarske sezone, kot je doslej letošnja. A ne samo v rajonih Rozi Pirker, tudi Pep Komar z Metlove in Hanzi Boštjančič iz Bilčovsa potrdita, da v Dobrovi in bilčovških hostah še nikoli ni bilo tako malo gob kot letos. Vsi trije dodajo, da gobarske sezone še ni konec in da se bo situacija izboljšala s padavinami, nočno vlago in jutranjo roso.
»Tu je bilo prejšnja leta vse rumeno od lisičk,« Rozi z gozdne ceste nad Šmarjeto pri Remšeniku pokaže na zaplato trave in mahu v gozdu nad nama. Letos na tem njenem `placu` komaj nabereva za dve pesti lisičk. O jurčkih ni ne duha ne sluha v nobenem od njenih petih rajonov, ki sva jih obredla v treh urah in pol. Gobarski rajoni Rozi Pirker se nahajo v gozdovih nad 1000 metrov nadmorske višine. Za razliko od Dobrove in gozdov srednjega Roža je gobarjenje v hostah nad Remšenikom tudi stvar dobre telesne pripravljenosti in čvrstega koraka spričo strmin navzgor ter navzdol. Več kot enkrat par metrov navzdol zdrsneva po riti, navzgor pa lezeva po vseh štirih. Prej je bilo gob – predvsem lisičk in jurčkov – v rajonih Rozi Pirker toliko, da si je z gobarjenjem v avgustu in septembru zaslužila dovolj denarja za plačilo avstrijskega državljanstva. »To je bilo 8000 šilingov. S postranskim zaslužkom od gobarjenja sem si kupila državljanstvo. Nisem hotela, da bi kdo rekel, da sem se z Rudijem poročila zaradi državljanstva. Takrat je bilo namreč možno preko poroke priti do državljanstva moža, če je seveda bil Avstrijec.« Državljanstvo je v nekdanji Jugoslaviji v bližini Celja rojena Rozalija Volavšek prejela iz rok nekdanjega deželnega glavarja Leopolda Wagnerja. »Presenečen je bil nad nivojem moje nemščine ob prisegi. Nemški jezik sem si usvojila v treh mesecih, strašno rada sem hodila v šolo.«
»Letos tudi še mušnice nisem videla. Ko začnejo rasti mušnice, pridejo tudi jurčki, a ne rastejo nujno v bližini mušnic«, pove Rozi. Nekaj upanja na gobane nama zato vlije mušnica, ki jo odkrijeva med travo, a se zaman ogledujeva za njimi. »Najboljše so gobe ob mladi luni, takrat so najbolj zdrave in najmanj črvive.« Ne le po tleh, tudi v nebo in v vrhove dreves je treba gledati za uspešno gobarjenje. »Poglej mešano kulturo brez, smrek in borov na sosednjem hribu, tam sem vedno našla cele kupe jurčkov, letos pa nič.« Rozi nabira razne vrste jurčkov, lisičke, medvedovo taco, dežnikarice, golobice in štorovke, najraje pa ima ajdovčke, gobane s črnimi klobuki, ki so posebej okusna vrsta jurčkov. Pred upokojitvijo je Rozi Pirker 43 let delala kot pomočnica v zdravniški ordinaciji, sprva pri doktorju Emilu Smolniku, nato pa do upokojitve pri doktoru Juraju Pajedu. »Zelo rada sem imela svoje delo. Tudi hišno lekarno smo imeli, za vsako reč v njej sem vedela, čemu rabi. Po izpolnitvi pogojev za penzijo sem ostala še dve leti v službi.«
Ko se vračava proti njenemu domu, Rozi večkrat izrazi obžalovanje, da nisva našla nobenega jurčka. Potem pa pol kilometra pred Remšenikom 65 iz avta na bregu ob makadamu zagledava gobana. Ustaviva in se z nasmehom na obrazu približava trem brezovim dedcem, vrsti jurčkov, ki počrnijo ob rezanju. »Ko najdem gobe, uživam tako kot lovec, ko vidi svojega jelena. To je zame tak lovski blagor, poleg tega pa uživam v lepoti narave. Zelo rada razdelim, kar naberem, ker je veliko takih, ki ne hodijo gobarit, a imajo radi gobe. Z gobami sem že veliko ljudem veselje naredila, predvsem starejšim, ki ne morejo več v gozd. Nekaj gob pa ostane za doma.«
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