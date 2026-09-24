»Z zaslužkom od gobarjenja sem si kupila državljanstvo«

»Tu je bilo prejšnja leta vse rumeno od lisičk,« Rozi z gozdne ceste nad Šmarjeto pri Remšeniku pokaže na zaplato trave in mahu v gozdu nad nama. Letos na tem njenem `placu` komaj nabereva za dve pesti lisičk. O jurčkih ni ne duha ne sluha v nobenem od njenih petih rajonov, ki sva jih obredla v treh urah in pol. Gobarski rajoni Rozi Pirker se nahajo v gozdovih nad 1000 metrov nadmorske višine. Za razliko od Dobrove in gozdov srednjega Roža je gobarjenje v hostah nad Remšenikom tudi stvar dobre telesne pripravljenosti in čvrstega koraka spričo strmin navzgor ter navzdol. Več kot enkrat par metrov navzdol zdrsneva po riti, navzgor pa lezeva po vseh štirih. Prej je bilo gob – predvsem lisičk in jurčkov – v rajonih Rozi Pirker toliko, da si je z gobarjenjem v avgustu in septembru zaslužila dovolj denarja za plačilo avstrijskega državljanstva. »To je bilo 8000 šilingov. S postranskim zaslužkom od gobarjenja sem si kupila državljanstvo. Nisem hotela, da bi kdo rekel, da sem se z Rudijem poročila zaradi državljanstva. Takrat je bilo namreč možno preko poroke priti do državljanstva moža, če je seveda bil Avstrijec.« Državljanstvo je v nekdanji Jugoslaviji v bližini Celja rojena Rozalija Volavšek prejela iz rok nekdanjega deželnega glavarja Leopolda Wagnerja. »Presenečen je bil nad nivojem moje nemščine ob prisegi. Nemški jezik sem si usvojila v treh mesecih, strašno rada sem hodila v šolo.«