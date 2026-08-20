Z nakupom podprli kmete

Bilo je zelo vroče in nekateri so senco iskali tudi v arheološkem romarskem muzeju v središču Globasnice, ki je letos ponudil obiskovalcem vodstva, prikaz rokodelstva in še več. Pred muzejem so kampirali rimski vojaki. Po cestah Globasnice pa so kmetje na svojih stojnicah prodajali razne kmečke izdelke, od podjunskih salam do domačega olja in medu. Mnogo pa je bilo tudi ponudnikov z izdelki umetnostne obrti. Hrano in pijačo so prodajali predvsem domači ponudniki, med njimi mesarija Čebul, SKD Globasnica, globaški gasilci in nogometno društvo iz Globasnice. Sadovnik je še povedal, da želi občina naslednje leto izgraditi gostinsko ponudbo, saj sta letos dva gostinska ponudnika tik pred prireditvijo odpovedala sodelovanje. Prav tako želi prihodnje leto nadgraditi Farantov predvečer in mu dodati program.