Z avtobusom so šli na Škofjeloški pasijon

Več kot 300 let stara baročna dramska igra se odvija po starodavnih ulicah in trgih Škofje Loke. Besedilo patra Romualda je najstarejše ohranjeno dramsko besedilo, zapisano v slovenskem jeziku, in je najstarejša evropska režijska knjiga. Na štirih prizoriščih so postavljeni statični odri. Pred njimi je rezerviran prazen prostor za prenosne odre, ki jih nosijo nosači ali pa jih vlečejo konji, za jezdece in za tiste nastopajoče, ki pridejo peš. Na vsakem prizorišču se odigra uprizoritev v celoti. Škofjeloški pasijon se še danes tako kot v preteklosti odvija na procesijski način. Igralci in igralke torej opravijo krožno pot skozi mestno jedro in vmes na vseh štirih prizoriščih pred gledalci odigrajo 20 prizorov. Posebnost letošnje uprizoritve Škofjeloškega pasijona v režiji argentinskega Slovenca Marcela Brule je vrnitev k izvirnemu jeziku z vplivi lokalnega narečja. Pri eni predstavi sodeluje pri prizorih okoli 1000 prostovoljcev, skupaj pa jih je 1200, ker se izmenjujejo med termini. Dodatnih 250 ljudi skrbi za kostume, red in tehniko. Jezusa igra 13 igralcev, ki se pojavljajo v različnih prizorih. V pasijonskih prizorih nastopa 40 konj in en sam osel. Na poti nazaj je bilo v avtobusu slišati navdušenje nad prikazanim in hvaležnost organizatorjem, saj kakor je bilo slišati, si drugače verjetno nikoli ne bi šli ogledat Škofjeloškega pasijona.